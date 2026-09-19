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Avion civil interceptat de aparete F-16 la Camp David. Trump se afla acolo

Avion civil interceptat de aparete F-16 la Camp David. Trump se afla acolo
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Din cuprinsul articolului

Un avion de vânătoare NORAD F-16 a interceptat sâmbătă dimineață o aeronavă de aviație generală care zbura deasupra spațiului aerian restricționat al orașului Camp David, unde se află reședința de weekend a președinților americani, și a provocat pentru scurt timp agitație cu privire la prezența lui Donald Trump în oraș, potrivit The New York Post.

Donald Trump se află la Camp David în acest weekend

Președintele Trump a zburat vineri seară spre refugiul prezidențial din munții Catoctin din Maryland și urmează să rămână acolo pe tot parcursul weekendului.

Prima Forță Aeriană, care face parte din Comandamentul Nordic al SUA, a anunțat intruziunea asupra bazei pe X.

„Piloți! Avioane de vânătoare de la @NORADCommand au interceptat o aeronavă care încălca spațiul aerian restricționat deasupra orașului Thurmont, Maryland, ceea ce a dus la declanșarea unor rachete de semnalizare”, se arată în comunicat.

La Camp David există o zonă permanentă de interdicție aeriană

Există o zonă permanentă de interdicție aeriană deasupra zonei de relaxare prezidențială, iar restricțiile temporare extinse de zbor intră în vigoare cât timp Trump se află acolo.

F-16

F-16 / sursa foto: captură video

„Asigurați-vă că verificați NOTAM-urile înainte de decolare pentru a vă asigura că aveți informații actualizate despre TFR-urile din zona dvs.”, a continuat postarea, referindu-se la actualizări numite Notificări către Piloți.

Au fost trase rachete de semnalizare pentru a-l atenționa pe pilotul avionului civil

NORAD spune că pilotul a fost escortat în siguranță și a explicat utilizarea rachetelor de semnalizare în timpul întâlnirii de la ora 7:50 dimineața.

„În timpul interceptării, aeronavele NORAD au lansat rachete de semnalizare, care ar fi putut fi vizibile publicului. Rachetele de semnalizare au fost folosite pentru a atrage atenția pilotului sau pentru a comunica cu acesta.

Rachetele de semnalizare sunt utilizate cu cea mai mare atenție pentru siguranță, se sting rapid și complet și nu prezintă niciun pericol pentru persoanele de la sol.”

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