Directorul general al companiei aeriene low-cost Ryanair, Michael O'Leary, a transmis un mesaj public prin care a transmis scuze victimelor și supraviețuitoarelor violențelor sexuale. Reacția sa vine ca urmare a valului de indignare provocat de declarațiile recente în care a folosit o analogie extrem de controversată pentru a descrie competitorii din industria aviatică, conform AFP.

Tensiunile au apărut săptămâna trecută, în timpul unei conferințe de presă organizate la Dublin. În cadrul acelui eveniment, fondatorul și liderul liniei aeriene irlandeze a descris companiile rivale drept „violatori cu tarife ridicate”. Deși vorbele sale au stârnit imediat reacții critice, O'Leary a amplificat inițial scandalul refuzând să își retragă afirmațiile sau să își exprime regretul.

Ulterior, printr-o înregistrare video distribuită pe platformele de socializare, executivul Ryanair a revenit asupra poziției sale. El a menționat că dorește "să-şi prezinte scuzele cele mai sincere şi fără rezerve acestor persoane, în special supravieţuitoarelor".

În același mesaj, directorul a explicat ce l-a determinat să își schimbe abordarea: „În cursul conversaţiilor cu familia mea şi cu prietenii mei, în interiorul ca şi în afara Ryanair, în ultimele zece zile, mi-am dat seama că cuvântul pe care îl utilizez cu atâta dezinvoltură a provocat o profundă tulburare şi un viu sentiment de ofensă la un mare număr de persoane, în special la victime şi supravieţuitoare.”

El a adăugat că recunoaște gravitatea faptei menționate în analogia sa: „Convingerea mea profundă este că violul este o crimă odioasă şi teribilă care nu poate fi banalizată.”

Declarațiile inițiale ale patronului Ryanair au atras atenția organizațiilor de sprijin pentru victime. Dublin Rape Crisis Centre, un organism de sprijin din Irlanda, i-a cerut public scuze oficiale pentru limbajul utilizat.

Scandalul a atins și sfera politică din Marea Britanie. Ministrul britanic al Transporturilor, Heidi Alexander, a comentat situația în cadrul unei intervenții la postul de radio LBC, criticând dur alegerea cuvintelor: „Aş zice că femeile care au fost violate şi care au fost victime ale unor violenţe atât de înspământătoare nu sunt sigură că se vor grăbi să-şi rezerve bilete de avion la această companie, să fim sincere.”

Solicitați pentru puncte de vedere suplimentare, reprezentanții companiei Ryanair au transmis că nu au alte precizări de făcut în afara mesajului transmis direct de directorul general.