Vaccinarea ar putea deveni mai simplă în România. Regula pe care autoritățile vor să o elimine

Aprovizionarea cu vaccin antigripal a fost afectată de probleme de producție la nivel european, dar situația a fost rezolvată, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Aproape 170.000 de doze au intrat săptămâna trecută în circuit, iar alte 400.000 sunt pregătite pentru perioada următoare. Ministrul a anunțat și intenția de a elimina atestatul de vaccinare, pentru a facilita administrarea vaccinurilor. Totodată, Alexandru Rogobete a anunțat că vrea să extindă rețeaua farmaciilor în care se poate efectua vaccinarea antigripală.

Alexandru Rogobete a explicat că dificultățile de aprovizionare cu vaccin antigripal nu au afectat doar România, ci și alte țări europene. Potrivit ministrului, problema de producție a fost rezolvată, iar numărul persoanelor vaccinate împotriva gripei a crescut comparativ cu anul trecut.

„Producătorul anul acesta a avut o problemă de producţie. Nu doar în România, la nivel european, a existat o problemă de producţie a vaccinurilor. Important este că anul acesta gradul de vaccinare cu vaccinul antigripal a fost mai mare decât anul trecut. A început să crească vaccinarea. Şi ăsta e un semnal foarte bun. Dar, în acelaşi timp, este şi rezultatul măsurilor şi mecanismelor de prevenţie şi de screening făcute anul trecut. Iată că încep să se vadă rezultatele. Şi asta mă bucură pentru că mă face să continui cu aceste programe care pare că dau rezultate", a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătății a precizat că aproape 170.000 de doze au intrat săptămâna trecută în circuitul de distribuție. Transporturile au fost supuse unor verificări vamale suplimentare, însă distribuția către farmacii a început deja. Un alt lot, de aproape 400.000 de doze, este pregătit pentru perioada imediat următoare.

„Am avut o problemă cu vama, e adevărat, au existat nişte controale suplimentare pentru acele tiruri mă rog, se distribuie, s-a început deja distribuţia în farmacii şi mai avem pregătit un lot de aproape 400.000 pentru perioada imediat următoare”.

În prezent, vaccinarea antigripală poate fi efectuată atât la medicul de familie, cât și în farmaciile care oferă acest serviciu. Alexandru Rogobete a declarat că intenționează să extindă numărul farmaciilor în care se administrează vaccinuri, inclusiv cele împotriva HPV.

Ministrul a anunțat că săptămâna viitoare vrea să elimine obligativitatea atestatului de vaccinare, despre care consideră că a complicat procedura de administrare a vaccinurilor.

„Protocolul este cel mai flexibil posibil. El se găseşte în farmacie, se găseşte şi la medicul de familie, e peste tot, ca să zic aşa. Există şi farmacii care vaccinează şi aici, ca o noutate, vreau să extindem reţeaua de farmacii care vaccinează, nu doar pentru antigripal, ci şi pentru HPV. Este important să extindem capacitatea de vaccinare şi prima măsură, săptămâna viitoare, vreau să anulăm acel atestat de vaccinare care a îngreunat foarte mult procesul de vaccinare şi care a fost făcut din orgoliile unora şi altora", a spus Rogobete.

Alexandru Rogobete a criticat condițiile actuale în care medicii specialiști pot administra anumite vaccinuri. Ministrul a oferit exemplul medicilor ginecologi, care nu pot administra vaccinul anti-HPV în lipsa unui atestat de vaccinologie.

Rogobete consideră că această cerință birocratică, introdusă în 2022 sau 2023, limitează nejustificat activitatea medicilor specialiști și primari. El a susținut că eliminarea atestatului ar permite extinderea accesului la vaccinare.

„Un ginecolog, de exemplu, un medic ginecologic, nu are voie să facă vaccinul anti-HPV dacă nu are atestatul de vaccinologie sau de vaccinare sau cum se cheamă. E o aberaţie, o birocraţie introdusă în plus în 2022 sau 2023, nu mai ştiu. Trebuia cineva să mai facă nişte cursuri pe la universitate şi au mai inventat un atestat. Nu pot să fiu de acord cu aşa ceva. Nu se poate ca un medic specialist sau un medic primar să nu poată să facă un vaccin pentru că nu are un atestat. Despre ce vorbim? Sigur, să nu fiu înţeles greşit, atestatele sunt foarte importante, dar totuşi un curs de câteva module făcut pe Zoom nu-l face mai capabil să vaccineze o persoană", a declarat Alexandru Rogobete.