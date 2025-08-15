Social Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare







OG 12/2025 este actul normativ care stă la baza modificării mai multor prevederi din domeniul sănătății printre care vaccinul HPV. Printre acestea se numprp și legea 95/2006

Prevederile OG12/2025 intră în vigoare din 16 august. Modificările vin după ce în iunie, s-a stabilit că acest tip de vaccin este compensat intergral pentru tinerii cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani. Acum acest tip de vaccinare, dar și serviciile de screening pentru cancerul de col uterin se reinclud în lista activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică. Adică vor fi finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.

Acest lucru vine ca urmare a implementării obiectivelor din PNRR. Este vorba despre componenta 12, care vizează domeniul Sănătate. Un alt act care a fost modificat prin acest OG este legea 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor cu servicii conexe actului medical.

În acest caz se va înlocui doar o sintagmă, cea de “optică-optometrie” cu „optică și optometrie”. Se mai stabilește și că serviciile de tehnică dentară să fie făcute în laboratoare de tehnică dentară.

Până acum acestea s eputeau face în cabinete de liberă practică de tehnică dentară. Se mai introduce și o excepție, în cazul biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, aceștia pot presta în cabinete de liberă practică. Se modifică și Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Aici au fost vizate normele de organizare a activității de supraveghere a acestor infecții. De asemenea și metodologia de raportare a suferit modificări, dar și atribuțiile legate de accidentele la produse biologice. Totodată a fost modificată și metodologia de supraveghere a infecțiilor.

În aceiași măsură s-a intervenit și la metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în domeniul sanitar la produse biologice. Tot la capitolul modificări se încadrează și reatestarea numitor categorii medicale.