O premieră absolută în domeniul medical, reprezentată de un vaccin conceput în totalitate prin intermediul inteligenței artificiale și testat pe subiecți umani, a oferit o serie de rezultate catalogate drept modeste în ceea ce privește stimularea sistemului imunitar al pacienților. Concluzia aparține unei echipe de specialiști de la Universitatea Cambridge, conform AFP.

Gândit ca o soluție strategică pentru combaterea unei game largi de afecțiuni infecțioase, printre care se numără și infecția cu virusul SARS-CoV-2, acest ser experimental, denumit simbolic vaccin universal, nu a reușit să determine o creștere semnificativă a reacției bazate pe anticorpi în cazul grupului de aproximativ 30 de voluntari care au participat la studiu. Concluziile acestei cercetări au fost publicate în ediția din luna iunie a revistei de specialitate Journal of Infection.

Chiar dacă datele clinice obținute în această etapă nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor inițiale, comunitatea științifică scoate în evidență o realizare majoră din punct de vedere metodologic. Autorii studiului susțin că experimentul reprezintă un succes istoric în sine, fiind vorba despre primul ser imunizator realizat exclusiv prin utilizarea unor algoritmi avansați de inteligență artificială.

Structura și principiul activ ale acestui preparat au fost dezvoltate prin procesarea riguroasă a datelor genetice provenite de la mai multe tipuri de coronavirusuri. Această familie extinsă de agenți patogeni este responsabilă nu doar pentru declanșarea maladiei COVID-19, ci și pentru apariția unor afecțiuni respiratorii severe din trecut, precum sindroamele SARS și MERS.

Miza principală a proiectului a constat în capacitatea tehnologiei de a previziona mutațiile și evoluțiile viitoare ale acestor agenți virali, cunoscuți pentru ritmul accelerat de transformare, un comportament similar cu cel al virusului gripal. Succesul pe termen lung al unei astfel de abordări ar elimina definitiv obligativitatea de a concepe periodic variante actualizate ale vaccinurilor existente, adaptate de fiecare dată la tulpinile apărute pe parcursul unui an.

O asemenea abordare inovatoare ar aduce beneficiul major de a stopa o buclă fără sfârșit, un scenariu în care medicina modernă depune eforturi constante pentru a se plia pe o realitate aflată în schimbare continuă. Noua tehnologie propune, în schimb, un ser deja adaptat la viitor, după cum a explicat reputatul virolog Jonathan Heeney, citat într-un comunicat al Universității Cambridge.

În momentul de față, concluziile practice sunt încă departe de a valida pe deplin un succes de o asemenea amploare. Cu toate acestea, testele efectuate au demonstrat o siguranță clinică optimă, indicând faptul că formula nu generează efecte adverse de natură gravă, un aspect esențial care permite extinderea cercetărilor în perioada următoare.

Un nou demers științific, configurat deja pentru un eșantion mult mai mare, de aproximativ 200 de voluntari, va avea rolul de a determina cu exactitate nivelul real de protecție pe care un astfel de ser bazat pe algoritmi îl poate asigura împotriva bolilor infecțioase vizate.