Microsoft a prezentat primul său model de inteligență artificială cu capacități avansate de raționament, numit MAI-Thinking-1, marcând un nou pas în strategia companiei de a-și dezvolta propriul ecosistem AI și de a reduce dependența de tehnologiile furnizate de OpenAI.

Anunțul a fost făcut în timpul conferinței Build 2026, evenimentul anual dedicat dezvoltatorilor software. Modelul este considerat de companie noul său produs de vârf în domeniul inteligenței artificiale și vine într-un moment în care competiția dintre giganții tehnologici pentru dezvoltarea modelelor AI devine tot mai intensă.

Modelele de tip „reasoning” sunt proiectate pentru a rezolva probleme complexe printr-un proces de analiză în mai mulți pași, fiind considerate următoarea etapă în evoluția inteligenței artificiale generative.

Într-un comunicat oficial, Microsoft a descris noul model drept „un model de dimensiune medie care se situează printre cele mai puternice modele din categoria sa”.

„MAI-Thinking-1 se ridică la nivelul modelelor de top în benchmark-urile cheie pentru inginerie software, demonstrează capacități avansate de raționament matematic și este preferat în evaluările umane comparative realizate în regim blind față de Sonnet 4.6”, a transmis compania.

Microsoft susține că modelul a fost antrenat „de la zero, pe date curate, de nivel enterprise și licențiate comercial, fără distilare din modele dezvoltate de terți”.

Această precizare este importantă deoarece în ultimele luni industria AI a fost marcată de controverse privind utilizarea tehnicii de „distillation”, prin care modelele noi sunt instruite pe baza răspunsurilor generate de sisteme concurente.

Lansarea MAI-Thinking-1 reprezintă una dintre cele mai clare demonstrații ale intenției Microsoft de a-și construi propriile modele de inteligență artificială.

Până recent, majoritatea produselor AI ale companiei se bazau în mare măsură pe tehnologia dezvoltată de OpenAI, compania din spatele ChatGPT.

Publicația The Verge notează că Microsoft „s-a bazat pe modelele OpenAI până anul trecut, când a început să își dezvolte propriile modele interne”. Potrivit aceleiași surse, relația dintre cele două companii a trecut recent printr-o renegociere care oferă Microsoft mai multă libertate în dezvoltarea propriilor produse AI.

În timpul Build 2026, Microsoft a subliniat că noul model a fost construit independent și că nu a folosit tehnici de distilare din alte sisteme de inteligență artificială.

„L-am antrenat de la zero pe date curate, fără distilare din modele ale unor terți”, a transmis compania.

Potrivit Microsoft, MAI-Thinking-1 este optimizat pentru sarcini complexe precum programarea, raționamentul pe termen lung și executarea instrucțiunilor în mai multe etape.

Compania afirmă că modelul „a fost conceput pentru instrucțiuni complexe în mai mulți pași, raționament pe contexte extinse și generare de cod”.

Într-o prezentare publicată după conferință, Microsoft a precizat că modelul dispune de 35 de miliarde de parametri activi și o fereastră de context de 256.000 de tokeni, fiind construit pentru „eficiență ridicată și cost redus per token”.

De asemenea, compania susține că MAI-Thinking-1 „egalează performanțele Opus 4.6 pe benchmark-ul SWE-Bench Pro” și că evaluatori independenți l-au preferat în teste comparative față de Claude Sonnet 4.6.

Reuters relatează că Microsoft afirmă că modelul său de raționament „a atins performanțe comparabile cu cele ale modelelor dezvoltate de Anthropic”, unul dintre principalii concurenți ai OpenAI.

MAI-Thinking-1 este doar unul dintre cele șapte modele noi anunțate de Microsoft.

Compania a prezentat și:

MAI-Image 2.5 și MAI-Image 2.5 Flash pentru generarea și editarea imaginilor;

MAI-Transcribe-1.5 pentru transcriere vocală;

MAI-Voice-2 și MAI-Voice-2 Flash pentru sinteză vocală;

MAI-Code-1-Flash pentru programare și asistență în dezvoltarea software.

Potrivit Microsoft, MAI-Transcribe-1.5 este „de cinci ori mai rapid decât modelele concurente”, iar MAI-Voice-2 adaugă suport pentru încă 15 limbi.

Noul model de programare, MAI-Code-1-Flash, este integrat în GitHub Copilot și Visual Studio Code, două dintre cele mai utilizate instrumente software pentru dezvoltatori.

Lansarea vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc masiv în dezvoltarea propriilor modele AI.

Google dezvoltă familia Gemini, Anthropic promovează modelele Claude, OpenAI continuă extinderea seriei GPT, iar Meta investește în familia Llama.

În acest context, Microsoft încearcă să demonstreze că poate concura nu doar prin parteneriate strategice, ci și prin tehnologie proprie.

„Microsoft încearcă să arate că este un jucător serios în inteligența artificială dincolo de relația sa cu OpenAI”, notează Axios.