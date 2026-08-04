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Dromaderul vine din deșert în paginile Colecției „Animale din sălbăticie”. Numărul 22, la chioșcuri, din 4 august!

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Dromaderul vine din deșert în paginile Colecției „Animale din sălbăticie”. Numărul 22, la chioșcuri, din 4 august!
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Colecția „Animale din sălbăticie” prezintă un animal perfect adaptat pentru a trăi în condiții grele, în locuri aride din toată lumea. Dromaderul nu are doar ochii protejați de nisip, nările sale sunt lungi și înguste pentru a ține nisipul deoparte, iar copitele sale au pernițe speciale care îl împiedică să se afunde în solul instabil.  În prezent, doar în Australia, unde a fost adus de oameni, trăiește în sălbăticie. În deșerturile din Africa și Asia, de unde provine, a fost domesticit și este folosit la multe treburi.

Cei mici vor afla cum găsește apă dromaderul și cât timp rezistă fără să bea, dar și cu ce plante de hrănește și, mai ales, de ce nu mănâncă niciodată toate frunzele unei plante. În ceea ce privește animalele înrudite, cu excepția cămilei care este de asemenea de dimensiuni mari, celelalte sunt semnificativ mai mici. Citiți ca să descoperiți și aceste rude.

Revista este frumos ilustrată și scrisă pe înțelesul copiilor. Povestea inclusă în acest număr este despre doi dromaderi foarte însetați care încearcă să găsească apă în pământul arid și sunt salvați de o ploaie neașteptată.

Revista este însoțită de două figurine simpatice – dromaderul și o maimuțică!

„Animale din sălbăticie” este o serie educativă, care îi apropie pe cei mici de natură și îi ajută să înțeleagă rolul și importanța fiecărei viețuitoare pe pământ.

Caută numărul 22– Dromaderul, la chioșcuri, începând de marți, 4 august, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.

 

 

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