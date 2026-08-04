Conducerea UDMR Covasna și-a exprimat public sprijinul pentru prefectul județului, Raduly Istvan, trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu. Reprezentanții formațiunii spun că beneficiază de prezumția de nevinovăție și susțin că activitatea sa în administrația publică demonstrează seriozitate și respect față de interesul public.

Consiliul Permanent al UDMR Covasna a transmis, marți, un comunicat în care își exprimă solidaritatea cu prefectul județului.

„Suntem alături de Raduly Istvan! Considerăm important să subliniem că prezumția de nevinovăție nu este doar un principiu juridic, ci unul dintre pilonii fundamentali ai statului de drept și ai demnității umane, de care beneficiază pe deplin și Raduly Istvan”, se arată în comunicatul transmis de organizație.

Reprezentanții UDMR susțin că Raduly Istvan a contribuit, atât în perioada în care a fost primar al comunei Ozun, cât și ulterior, ca prefect, la dezvoltarea comunității și la menținerea stabilității județului Covasna: „În calitate de primar și, ulterior, de prefect al județului Covasna, Raduly Istvan a fost de-a lungul anilor în slujba comunității. Avem încredere că această situație va fi clarificată cât mai curând, iar până atunci ne exprimăm solidaritatea deplină cu Raduly Istvan”.

Raduly Istvan a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru abuz în serviciu, într-un dosar care vizează atribuirea unui contract de lucrări la sediul Instituției Prefectului Covasna.

În același dosar au fost trimiși în judecată un consilier de achiziții publice din cadrul instituției, societatea Electroconstrucția Elco SRL și reprezentantul acesteia, acuzați de complicitate la abuz în serviciu.

Potrivit DNA, contractul ar fi fost atribuit preferențial firmei respective în perioada septembrie-decembrie 2021, prin procedura achiziției directe. Procurorii susțin că lucrările vizau, în realitate, modernizarea instalației electrice a clădirii și nu simple reparații, situație în care ar fi trebuit aplicate alte proceduri de achiziție.

Anchetatorii estimează că prin atribuirea contractului ar fi fost produs un prejudiciu de peste 356.000 de lei bugetului Instituției Prefectului Covasna, dintre care aproximativ 77.000 de lei ar reprezenta contravaloarea unor materiale care nu ar fi fost utilizate. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Covasna, iar DNA a instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.

Raduly Istvan a declarat pentru Agerpres că nu a primit încă rechizitoriul și că nu are nimic de declarat în acest moment.