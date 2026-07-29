Contextul politic intern și internațional complicat impune măsuri rapide. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că în această perioadă ar fi fost ideală formarea unui executiv de armistițiu, formulă care presupune ca toate formațiunile politice importante să se așeze la masa negocierilor și să susțină un proiect comun.

După discuțiile purtate în Parlament pe tema sesiunii extraordinare și a proiectelor legislative aflate pe ordinea de zi, președintele UDMR a explicat că a analizat alături de colegi ultimele evoluții și opțiunile de lucru pentru deblocarea situației guvernamentale.

„Ieri am avut o discuţie, am discutat despre sesiunea extraordinară şi despre proiectele de azi. Ne-am pus de acord, am votat cu toţii ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură şi urmează să fie discutate în comisiile de specialitate mâine şi apoi în plen vineri. Şi am discutat despre perspectivele formării unui guvern. Şi aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori. Sunt câteva propuneri", a declarat politicianul la Parlament.

Perspectiva unui guvern care să adune toate forțele parlamentare până la finalul anului reprezintă prima variantă analizată de președintele UDMR. Acesta susține că provocările din zona economică și cele de securitate de la graniță impun stabilirea unei majorități largi.

„Prima propunere este să avem până la sfârşitul anului un guvern de tranziţie, un guvern de armistiţiu, spuneţi cum vreţi, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului - şi PNL şi PSD, şi trebuie să vină împreună, nu separat, şi USR şi UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forţăm un pic, între ghilimele, fiindcă forţarea, trebuie să înţelegeţi în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistiţiu până la sfârşitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de buget, cu evaluatorii care vin în ţară.

Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate. Deci vorbim de majoritate", a declarat liderul Uniunii.

Pe lângă varianta unui executiv de largă majoritate, există și ipoteza unor variante de guverne minoritare, însă acestea se lovesc de refuzurile reciproce dintre principalele formațiuni.

„A doua posibilitate este un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureşan - există această propunere - dar minoritar. Şi pentru a învesti un astfel de guvern e nevoie de PSD. PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte. Şi un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează”, a adăugat el.

Totodată, referindu-se la posibilitatea altor soluții, liderul politic a menționat scurt că „a patra variantă nu există”.

Deblocarea procesului politic și votul de susținere depind în mod direct de desemnarea oficială pe care o va face șeful statului. Până la acel moment, discuțiile concrete privind votul de susținere pentru un numit premier rămân premature.

„În momentul în care domnul preşedinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găseşte un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern. Sigur, doar să puteţi să mă întrebaţi dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu ştiu cine. Aceste discuţii trebuie purtate după nominalizare.

Înainte de nominalizare nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămăşiţa aceea, care nu arată foarte bine, din fosta coaliţie are un premier. Bănuiesc că urmează să mai avem discuţii şi cu preşedintele şi cu ceilalţi. Eu în meciul acesta aş insista pentru guvern majoritar cel puţin până la sfârşitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. (...) Cu domnul Bolojan am vorbit la telefon în aceste zile. Deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui.”

Din punct de vedere tehnic și organizatoric, strângerea parlamentarilor din concedii reprezintă o piedică serioasă în calea învestirii rapide a unui nou executiv în plină vară.

„Perspectiva - eu nu cred că se poate în august, că trebuie să-i aduni pe parlamentari. Aţi văzut că pentru sesiunea extraordinară cei care erau în zone unde nu era semnal sau erau în străinătate nici măcar în formatul hibrid nu au participat. Şi, dacă e vorba să venim fizic, eu am venit şi vin şi data viitoare, deci nu e vorba de mine, vor fi colegi din toate partidele care şi-au programat concediile şi nu vor fi prezenţi. Aici e o problemă de organizare”, a explicat președintele UDMR.

Chiar și în condițiile actuale, estimarea liderului UDMR este că viitoarea propunere de premier va reuși să strângă susținerea necesară în Parlament, întrucât opțiunea alegerilor anticipate este respinsă de majoritatea actorilor politici.

„Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Totuşi, după 80 şi ceva de zile, şi eu aici am încercat să arunc argumente şi colegilor - 'trebuie să renunţaţi la orgolii, trebuie să existe un guvern cu drepturi depline'. Deci, după aceea, se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului şi e bine să fie cineva în opoziţie. Dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat şi mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteţi specula cine pe cine susţine, nu susţine. Dar e vorba de ţară”, a punctat Kelemen Hunor.