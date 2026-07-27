România ar putea avea un Guvern cu puteri depline după jumătatea lunii august, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a anunțat că PSD solicită funcția de prim-ministru și susține că poate construi o majoritate parlamentară inclusiv fără actuala conducere a PNL și fără USR, în timp ce un eventual dialog cu AUR depinde de clarificarea poziției formațiunii față de Rusia și partenerii occidentali.

Sorin Grindeanu s-a declarat optimist că actualul blocaj politic va fi depășit până la finalul lunii august și că România va avea un Executiv cu atribuții depline. Președintele PSD a spus că discuțiile purtate în ultima perioadă și actuala configurație parlamentară îi dau motive să creadă că o nouă formulă de guvernare poate fi instalată după 15 august.

„Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Și asta este bine pentru România”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații au venit în ultimele săptămâni cu mai multe propuneri pentru ieșirea din criza politică și au acceptat aproape toate formulele discutate la Palatul Cotroceni. Potrivit acestuia, PSD a manifestat disponibilitate inclusiv pentru instalarea unui Guvern temporar, de „armistițiu”, care să conducă țara până la adoptarea bugetului și până la o nouă evaluare politică.

„În toată această perioadă, eu cred că noi am venit de fiecare dată cu soluții. Și aproape toate variantele, într-o proporție de peste 90%, le-am acceptat atunci când am avut discuții la președintele Nicușor Dan, tocmai din dorința de a debloca și de a merge înainte”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că una dintre variantele discutate a fost propusă de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Formula presupunea instalarea unui Executiv temporar, care să asigure conducerea țării în lunile următoare, să adopte bugetul și să permită ulterior o evaluare a modului în care funcționează noua majoritate.

„Era vorba de acel Guvern, cred că l-a numit de armistițiu, de pace, să spunem, care să treacă România peste aceste luni, să avem și noul buget, după care să facem o evaluare, să vedem dacă se poate continua așa, dacă lucrurile merg bine sau, dacă nu, să se revină la altceva. Am spus da, cum am spus da și la alte variante, tocmai pentru a merge înainte”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a anunțat însă că PSD solicită mandatul de prim-ministru, argumentând că formațiunea are cea mai mare reprezentare în Parlament.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem cel mai mare partid din Parlament. Sigur, avem 27-28%. Asta am spus și la ultima întâlnire oficială de la Cotroceni. Președintele ne-a spus atunci că este în regulă și că o să le transmită și celorlalți”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că Ilie Bolojan ar fi acceptat inițial ideea susținerii unui Guvern minoritar condus de social-democrați, dar ulterior și-ar fi schimbat poziția.

„Am văzut la ieșirea de la acea consultare cum Ilie Bolojan a spus că da, votează un Guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit, așa cum bine știți”, a declarat Grindeanu.

Acesta a afirmat că PSD va reuși să formeze o majoritate parlamentară chiar și fără sprijinul celor care, în opinia sa, blochează în prezent negocierile.

„O să facem, sunt convins de acest lucru și știu că o să facem această majoritate chiar și fără acești oameni”, a spus președintele social-democraților.

Întrebat dacă prin „acești oameni” se referă la PNL, Ilie Bolojan și USR, liderul PSD a spus că social-democrații nu au stabilit până acum linii roșii și nu au exclus printr-o decizie formală viitoare colaborări politice.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu a organizat un congres prin care să interzică o viitoare alianță cu PNL, așa cum alte partide au stabilit public limite în privința colaborărilor. Liderul social-democrat a avertizat că, dacă asemenea blocaje politice vor continua, varianta alegerilor anticipate nu trebuie exclusă.

„Eu nu am pus și PSD nu a pus în aceste luni garduri. Eu nu am făcut congres la PSD să spun că nu mai fac niciodată alianță cu PNL-ul. Pot să fac acest lucru și eu. Atunci mergem la anticipate și o să vedem cine cu cine mai face alianță”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a susținut ulterior că PSD nu se teme de organizarea unui scrutin anticipat, în cazul în care partidele nu vor reuși să ajungă la o înțelegere pentru formarea majorității.

Președintele PSD a descris configurația actuală din Parlament ca fiind împărțită între trei forțe politice importante. Prima zonă este reprezentată de PSD și formațiunile apropiate social-democraților. Al doilea bloc este format în jurul AUR și al partidelor din zona suveranistă, iar al treilea este reprezentat de PNL și USR, cărora li se alătură în anumite situații UDMR.

„În acest moment, în Parlament sunt trei forțe mari politice. Pe de-o parte este PSD-ul, cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR, cu polul acesta suveranist, iar pe partea cealaltă sunt PNL, USR și, câteodată, UDMR”, a explicat Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, nicio majoritate nu poate fi construită fără o înțelegere între cel puțin două dintre aceste grupări.

„Parlamentul este împărțit în trei. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două dintre aceste forțe. Și aceste lucruri se vor întâmpla. PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate”, a declarat liderul social-democrat.

Întrebat direct dacă PSD ar putea deschide negocieri cu AUR pentru formarea unei majorități, Sorin Grindeanu nu a exclus această variantă. Liderul PSD a spus însă că reprezentanții AUR trebuie să clarifice mai întâi mai multe aspecte legate de credibilitatea conducerii formațiunii și de direcția sa în politica externă.

„În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri, așa cum am mai spus. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul lor și în ceea ce spun că vor să facă”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că una dintre condițiile importante pentru un eventual dialog este asumarea unei poziții fără echivoc față de Federația Rusă. El a făcut referire la războiul din Ucraina și la incidentele recente în care drone rusești au intrat în spațiul aerian al României.

„În al doilea rând, ceea ce este și mai grav, eu nu am văzut clarificări la o parte dintre acești lideri. Nu am văzut nici în aceste zile, apropo, de exemplu, de atacurile cu drone ale Rusiei și de aceste drone care au intrat pe teritoriul României”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a spus că, în afara senatorului Petrișor Peiu, nu a observat reacții clare din partea principalilor lideri AUR după incidentele cu drone. Președintele PSD i-a menționat pe Dan Dungaciu și George Simion și a întrebat de ce aceștia nu au exprimat public o poziție în privința Rusiei și a sancțiunilor aplicate Moscovei.

„L-am văzut parcă doar pe Peiu. În rest, pe nimeni. Este o liniște. L-ați văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-ați văzut pe Simion să spună ceva? L-ați văzut să spună ceva despre sancțiunile contra Rusiei?”, a întrebat retoric președintele PSD.

În opinia lui Grindeanu, AUR trebuie să își definească orientarea politică și relația cu partenerii occidentali înainte de a putea fi considerat un posibil partener de guvernare.

„Aici este o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei, dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a avertizat că prelungirea actualelor dispute politice poate menține România sub conducerea unui Guvern demis, fără susținerea unei majorități parlamentare și fără legitimitatea necesară pentru adoptarea unor decizii importante.

Grindeanu a susținut că negocierile trebuie reluate, iar partidele trebuie să găsească o formulă capabilă să obțină voturile necesare în Parlament.

„Dacă vor ține blocajul acesta la infinit, România poate să rămână captivă unui Guvern care nu are nicio legitimitate, care este demis de Parlament”, a afirmat Grindeanu.