Admiterea la liceu va avea reguli noi începând cu anul 2027: după Evaluarea Națională, unele licee vor putea organiza un concurs propriu, cu două probe suplimentare, pentru cel mult 50% dintre locurile unei specializări, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Măsura îi vizează pe elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține admiterea în vara anului următor.

Evaluarea Națională rămâne obligatorie și continuă să fie baza repartizării computerizate. Concursul organizat de liceu nu va fi obligatoriu pentru elevi, iar cei care nu participă sau nu obțin un loc la concurs pot participa în continuare la repartizarea computerizată.

Noile reguli sunt însă, în prezent, stabilite printr-un proiect de metodologie aflat în consultare publică, astfel că forma finală poate suferi modificări.

Legea învățământului preuniversitar prevede posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere pentru maximum 50% dintre locurile alocate prin planul de școlarizare. Concursul se desfășoară după susținerea Evaluării Naționale.

Decizia nu va fi luată de toate liceele. Unitățile care aleg să organizeze concursul trebuie să stabilească regulile și să le publice la începutul anului școlar, iar probele trebuie să vizeze discipline asociate profilului sau specializării.

Pentru elevi, acest lucru înseamnă că admiterea poate avea două trasee: fie participă doar la repartizarea computerizată pe baza Evaluării Naționale, fie, dacă liceul dorit organizează concurs și aleg să participe, susțin și cele două probe suplimentare.

Concursul propriu al liceului va consta în două probe. Potrivit proiectului și prevederilor legale, disciplinele sunt alese în funcție de profilul și specializarea vizate, iar subiectele sunt standardizate și unice la nivel național.

Pentru matematică-informatică, disciplinele dintre care pot fi alese probele sunt matematica, informatica și fizica.

La științele naturii, pot fi selectate biologia, chimia și fizica.

Pentru filologie, variantele sunt limba română, o limbă modernă sau latina, în timp ce pentru științe sociale pot fi alese geografia, istoria sau educația socială.

Fiecare liceu stabilește cele două discipline pe care le folosește pentru specializarea respectivă, în limitele prevăzute de metodologia de admitere. Probele sunt concepute centralizat, astfel încât pentru aceeași disciplină să existe subiecte comune la nivel național.

Participarea la concursul organizat de liceu nu este deschisă oricărui elev indiferent de rezultatul la Evaluarea Națională. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale pentru a putea participa.

La rândul lor, probele concursului propriu sunt condiționate de obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare probă. Candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor scoase la concurs.

Un elev care nu intră pe unul dintre locurile alocate prin concurs nu își pierde automat șansa de a ajunge la liceul respectiv sau la o altă unitate de învățământ. El poate participa la repartizarea computerizată, conform regulilor aplicabile.

Noua procedură nu înlocuiește Evaluarea Națională. Examenul de la finalul clasei a VIII-a rămâne obligatoriu și reprezintă în continuare criteriul pe baza căruia se face repartizarea computerizată pentru locurile care nu sunt ocupate prin concursul propriu al liceului.

Prin urmare, elevii care nu doresc să susțină probe suplimentare nu sunt obligați să participe la concursurile organizate de licee. Ei pot urma procedura obișnuită de admitere prin repartizare computerizată.

Pentru liceele care organizează concurs, însă, rezultatele probelor suplimentare vor avea un rol în ierarhizarea candidaților pentru locurile scoase la concurs, în condițiile stabilite de unitatea de învățământ.

O altă modificare importantă este legată de media obținută în gimnaziu. Aceasta nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, însă poate avea rol de criteriu de departajare în cazul candidaților cu rezultate egale.

În sistemul actual, pentru admiterea din 2026, media claselor V-VIII este primul criteriu de departajare între candidații cu aceeași medie de admitere.

Pentru generația care va susține admiterea în 2027, regulile exacte de departajare vor fi stabilite prin metodologia aplicabilă acestei sesiuni.

Schimbarea îi privește direct pe elevii care încep clasa a VIII-a în septembrie 2026. Aceștia vor fi prima generație care va parcurge procedura de admitere la liceu în noul sistem prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Legea stabilește că noile reguli privind admiterea și Evaluarea Națională se aplică generației de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024.

Pentru acești elevi, primul examen rămâne Evaluarea Națională. Abia după afișarea rezultatelor acestuia pot urma, dacă aleg un liceu care organizează concurs propriu, cele două probe suplimentare.

Este important de precizat că metodologia pentru admiterea din 2027 este încă în etapa de consultare publică. Calendarul și unele detalii tehnice pot fi modificate înainte de aprobarea formei finale de către Ministerul Educației și Cercetării.