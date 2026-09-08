Parlamentul a decis marți, 8 septembrie, abrogarea examenului de admitere la liceu pe care elevii ar fi trebuit să îl susțină potrivit Legii Învățământului Preuniversitar. Decizia îi vizează atât pe elevii care au început acum clasa a VIII-a, cât și pe generațiile următoare. Examenul suplimentar urma să se suprapună cu Evaluarea Națională, ceea ce ar fi însemnat ca absolvenții de gimnaziu să susțină două forme de evaluare pentru admiterea la liceu.

Modificarea Legii Învățământului a parcurs un traseu dificil în Legislativ. Proiectul a trecut de Camera Deputaților, unde s-a decis amânarea cu patru ani a examenului special de admitere la liceu, însă ulterior a ajuns la Senat, cameră decizională.

Proiectul intrase pe traseul legislativ încă din această vară, prin procedură de urgență. Senatorii nu au reușit însă să ajungă atunci la un consens asupra modificărilor.

Aleșii USR au retrimis proiectul la Comisia de specialitate din Senat, după ce amendamentele propuse anterior de formațiune nu fuseseră aprobate. Revenirea la comisie a dus, în cele din urmă, la decizia de eliminare definitivă a examenului suplimentar.

Legea abrogării examenului de admitere a fost adoptată de Senat cu 104 voturi pentru, niciun vot împotrivă și trei abțineri. Actul normativ urmează să fie promulgat de președinte.

Elevii care termină clasa a VIII-a în vara următoare vor participa la procesul de admitere cunoscut deja de generațiile anterioare.

Admiterea se va face în funcție de media obținută la Evaluarea Națională. După susținerea examenului, absolvenții de gimnaziu vor completa, la unitatea de învățământ de care aparțin, listele cu opțiunile pentru liceul în care doresc să continue studiile.

Ulterior, repartizarea se va realiza computerizat, în funcție de opțiunile elevilor și de media obținută la Evaluarea Națională.

Înainte ca modificarea legislativă să fie adoptată, ministrul Educației, Mihai Dimian, anunțase că Ministerul începe pregătirea metodologiei pentru cele două examene, în condițiile în care legea aflată atunci în vigoare prevedea existența examenului de admitere.

„Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării are obligația de a aplica legea aflată în vigoare. În acest sens, Ministerul trebuie să publice calendarul repartizării și admiterii și metodologia-cadru corespunzătoare. De aceea, mâine vor fi discutate în Comisia de dialog social metodologia revizuită și calendarul admiterii”, spunea ministrul Educației.

Prin eliminarea examenului suplimentar, elevii care au început clasa a VIII-a nu vor mai fi nevoiți să susțină două examene pentru admiterea la liceu.