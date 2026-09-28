Judecătorul care NU a decis arestarea lui Călin Georgescu a motivat de ce nu a emis mandat. Curtea de Apel judecă contestația DIICOT

Din motivarea judecătorului Vlad Andriescu reiese că acesta nu a fost deloc convins de procurorii DIICOT că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu ar fi săvârșit, în mod concret, o infracțiune. Magistratul a argumentat decizia de a da doar control judiciar lui Georgescu din mai multe motive, deși DIICOT ceruse arestarea acestuia.

Cel mai important este cel legat de faptul că procurorul nu a stabilit concret rolul fiecărui inculpat din acest dosar în care afaceristul Răzvan Leu a făcut plângere penală pentru că ar fi fost înșelat de Ion Rusen, italianul Maximiliano Arena și Călin Georgescu, în angrenajul unei scheme financiare prin care Leu se consideră păgubit cu 1,1 milioane euro.

Mai mult, judecătorul arată că suma calculată de procurori, desi este mare, ea are rezonanță socială negativă mult redusă față de alte înșelăciuni. Conform motivării, parchetul va trebui “să își intensifice eforturile existenței și a modalității de realizare în concret a infracțiunii” de înșelăciune și nu a existenței ”unei simple participații penale a mai multor persoane în calitate de autor, instigator sau complice la săvârșirea unei alte infracțiuni”.

În privința stenogramelor din care reiese că Georgescu putea pleca din țară pentru că nu mai avea nicio măsură restrictivă în vreun alt dosar, judecătorul a apreciat că dacă Georgescu ar fi vrut, ar fi putut pleca până la data la care a fost reținut de DIICOT, dar a luat totuși măsura controlului judiciar avînd în vedere discuțiile dintre el și Rusen referitoare la achiziționarea unei case în Toscana.

Judecătorul TMB nu a considerat că se mai impune arestarea preventivă câtă vreme nu mai există urgența pentru prevenirea faptei ilicite, având în vedere faptul că în acest dosar prima plângere penală a fost făcută în urmă cu patru ani, în 2022 și că procurorilor nu le-a fost îngreunată ancheta în acest timp, deși inculpații erau în stare de libertate. Drept urmare, nu a fost deturnată ANCHETA.

În privința presupusului prejudiciu, deși e o sumă mare, nu ar fi afectat economiile unor personae. Drept urmare, judecătorul a cerut în motivare ca procurorul să clarifice dacă e vorba de o înșelăciune sau doar de nerespectarea unor clauze contractuale.

Decizia definitivă este așteptată în cursul zilei de mâine, când va fi judecată contestația DIICOT la decizia TMB, pe de o parte, iar Călin Georgescu cere să îi fie ridicat controlul judiciar.