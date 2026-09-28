Fostul președinte Traian Băsescu susține că PNL nu poate obține declanșarea alegerilor anticipate printr-o sesizare la Curtea Constituțională, întrucât dizolvarea Parlamentului este o atribuție exclusivă a șefului statului. Fostul președinte consideră că Guvernul propus de Siegfried Mureșan are doar 1% șanse să primească votul de învestitură și nu exclude noi nominalizări pentru funcția de premier.

Traian Băsescu a comentat intenția liberalilor de a sesiza Curtea Constituțională, în cazul în care Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu obține votul Parlamentului, iar președintele Nicușor Dan nu declanșează procedura alegerilor anticipate.

Fostul șef al statului consideră că o eventuală sesizare la CCR nu poate înlocui atribuțiile constituționale ale președintelui în ceea ce privește dizolvarea Legislativului.

„Nu pot să obţină nimic prin Curtea Constituţională (CCR) pentru că, în Constituţie, dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al preşedintele. Nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curţii Constituţionale. Ei spun «mergem la Curte să facem alegere anticipate». Nu! Mergeţi la Curte să dizolvaţi Parlamentul. Cum îl dizolvaţi? Că numai preşedintele poate să-l dizolve. Ca să ajungi la anticipate trebuie să dizolvi Parlamentul, or acest lucru nu poate fi făcut decât de preşedinte”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte nu consideră că alegerile anticipate reprezintă singura variantă de la începutul crizei politice, însă susține că acestea ar putea deveni necesare dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară.

„Nu sunt un adept fără rezerve al alegerilor anticipate. Numai că, dacă joaca va continua tot aşa, nu reuşim să facem o majoritate, va trebui până la urmă ruptă pisica şi mergem la popor că nu avem altă soluţie”, a declarat Băsescu.

Acesta a apreciat că, în cazul în care actualele negocieri nu duc la formarea unui Guvern, o nouă rundă de discuții și eventuale nominalizări ar putea contribui la identificarea unei soluții politice stabile.

Traian Băsescu este de părere că Executivul propus de Siegfried Mureșan are șanse foarte reduse să obțină votul de învestitură în Parlament. Fostul președinte a avansat un procent de doar 1% pentru aprobarea noului Guvern.

„Poate după această tentativă se va găsi o soluţie definitivă. Atenţie, eu nu spun… 1% sunt şanse să treacă Guvernul Mureşan. Doar 1%, 99% sunt să nu treacă”, a afirmat fostul șef al statului.

Declarațiile vin după ce vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat că liberalii iau în calcul sesizarea Curții Constituționale dacă Guvernul Mureșan este respins de Parlament, iar președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate. Potrivit lui Muraru, liberalii consideră că întoarcerea la votul popular ar reprezenta o soluție democratică în situația în care Parlamentul nu reușește să formeze o majoritate capabilă să susțină un Guvern.