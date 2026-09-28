Au intrat în vigoare noi reguli privind protecția consumatorilor, care îi obligă pe comercianți să ofere informații suplimentare despre produsele comercializate, de la garanții și posibilitatea de reparare până la actualizările de software și disponibilitatea pieselor de schimb. Modificările vizează și practicile comerciale înșelătoare, în special cele referitoare la protecția mediului și la durabilitatea bunurilor, potrivit ANPC.

Noile prevederi legislative aduc modificări Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte și OUG nr. 34/2014 referitoare la drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță că lista practicilor comerciale considerate înșelătoare a fost extinsă, fiind introduse și noi interdicții care vizează modul în care sunt prezentate produsele și caracteristicile acestora.

„Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înşelătoare şi introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora şi informarea consumatorilor”, au arătat reprezentanţii ANPC.

Printre practicile comerciale interzise se numără utilizarea unor etichete de durabilitate care nu se bazează pe sisteme de certificare sau care nu sunt stabilite de autorități publice.

De asemenea, comercianții nu mai pot face afirmații generale despre protecția mediului dacă nu pot demonstra performanțele ecologice ale produselor. Sunt vizate și situațiile în care un produs este prezentat ca fiind ecologic în totalitate, deși această caracteristică se aplică doar unei componente.

Noile prevederi interzic și promovarea unor produse ca având un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului, exclusiv pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, comercianții nu pot prezenta obligațiile impuse prin lege drept avantaje sau caracteristici speciale ale produselor. Sunt interzise și afirmațiile potrivit cărora un bun poate fi reparat, dacă acest lucru nu este posibil în realitate.

Noile reguli stabilesc obligații suplimentare de informare cu privire la principalele caracteristici ale produselor. Printre acestea se numără durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, impactul social și asupra mediului, precum și serviciile de asistență postvânzare.

Comercianții trebuie să ofere informații despre existența și principalele caracteristici ale garanției legale de conformitate, dar și despre garanțiile comerciale de durabilitate oferite gratuit de producători pentru perioade mai mari de doi ani.

De asemenea, cumpărătorii trebuie să fie informați despre garanțiile aplicabile conținutului digital și serviciilor digitale, serviciile postvânzare și perioada minimă pentru care producătorii asigură actualizări de software, atunci când aceste date sunt puse la dispoziția comercianților.

Noile prevederi vizează și disponibilitatea pieselor de schimb, costurile estimative, modalitățile de comandare, precum și informațiile necesare pentru repararea și întreținerea produselor.

Legislația introduce și măsuri care urmăresc să împiedice practicile prin care cumpărătorii sunt determinați să înlocuiască sau să reîncarce consumabilele mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic.

Totodată, comercianții trebuie să informeze cumpărătorii dacă utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționarea produselor.

Pentru o informare mai clară, noile reguli introduc instrumente standardizate, precum notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate și eticheta armonizată privind garanția comercială de durabilitate. Acestea vor permite cumpărătorilor să identifice mai ușor drepturile de care beneficiază atunci când achiziționează produse.