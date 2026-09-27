Trotinetele electrice închiriate prin aplicații ar putea fi folosite în București numai de persoanele care au împlinit 18 ani. Regula apare într-un proiect de regulament care urmează să fie supus votului miercuri, 30 septembrie, în Consiliul General al Municipiului București și care introduce și restricții privind circulația, parcarea și obligațiile operatorilor.

Documentul prevede ca firmele care oferă trotinete electrice în regim self-service să verifice vârsta utilizatorilor prin intermediul propriilor aplicații.

Persoanele care folosesc trotinetele ar urma să fie obligate să aibă asupra lor un act de identitate în timpul deplasării.

Una dintre cele mai importante schimbări prevăzute în regulament este introducerea limitei de vârstă.

Utilizatorii ar trebui să aibă minimum 18 ani pentru a putea închiria o trotinetă electrică în București, iar operatorii ar urma să răspundă de verificarea acestui criteriu. Primăria Capitalei a inclus limita de vârstă printre principalele reguli ale proiectului pus în dezbatere.

Regulamentul stabilește și condițiile în care trotinetele pot circula prin oraș.

Folosirea telefonului, a tabletei sau a căștilor audio în timpul deplasării ar urma să fie interzisă.

Proiectul interzice circulația trotinetelor electrice închiriate pe trotuare, pe aleile din parcuri și pe străzile pietruite sau nereabilitate.

Acolo unde există piste pentru biciclete, utilizatorii vor trebui să circule exclusiv pe acestea.

În zonele fără piste, trotinetele vor putea fi folosite numai pe sectoarele de drum pe care limita maximă de viteză pentru autovehicule este de 50 km/h. Această regulă apare și în forma prezentată public de Primăria Capitalei.

Noile prevederi vizează și locurile în care trotinetele pot fi lăsate după încheierea cursei. Acestea nu vor putea fi parcate pe carosabil, pe pistele pentru biciclete sau pe trecerile de pietoni.

Interdicția se aplică și stațiilor de transport în comun, spațiilor verzi și zonelor aflate la mai puțin de cinci metri de intersecții.

Operatorii vor avea la dispoziție maximum 120 de minute pentru a muta trotinetele parcate necorespunzător după ce sunt notificați de autorități. Dacă vehiculele nu sunt mutate în acest interval, Poliția Locală le va putea ridica.

Operatorul ar urma să plătească 50 de lei pentru fiecare trotinetă ridicată și încă 10 lei pentru fiecare zi de depozitare.

Firmele vor trebui, de asemenea, să introducă în aplicații limitări pentru circulația și parcarea trotinetelor în Centrul Vechi.

În condiții de polei, gheață, zăpadă sau atunci când piatra cubică este udă, operatorii ar urma să blocheze utilizarea tuturor trotinetelor din oraș.

Proiectul prevede și o taxă de un leu pe zi pentru fiecare trotinetă pusă la dispoziția utilizatorilor.

Taxa anuală de autorizare va fi de minimum 5.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor regulamentului poate aduce amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul General al Municipiului București, noile reguli vor intra în vigoare la 60 de zile de la adoptare.