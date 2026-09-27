Radu Marinescu l-a criticat duminică pe Dominic Fritz pentru modul în care a fost prezentat evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat cu trei zile înainte de încetarea mandatului său de primar. Marinescu contestă asocierea momentului de despărțire de Primăria Timișoara cu simbolistica Revoluției din 1989 și spune că această comparație este nepotrivită.

Evenimentul organizat de Dominic Fritz marchează șase ani de la alegerile locale din 2020, când acesta a câștigat primul mandat de primar, și are loc înainte de încetarea actualului mandat.

În mesajul publicat după eveniment, Radu Marinescu a contestat atât forma în care a fost organizată despărțirea de Primărie, cât și folosirea simbolului Revoluției timișorene.

„Întâmplător am văzut că dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate. Ca face spectacol din conflictul său de interese este problema dansului și a celor care gusta sau adera, unii chiar ditirambic, la asemenea show îndoielnic. Însă ca dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor. Pentru ca e o ofensă.

Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor dlui Fritz cu funcția publică. Iar faptul că dânsul se laudă că a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc în Timișoara nu-l face egal sau macar comparabil acestor titanice sacrificii. O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice , era mai adecvată”, a postat Radu Marinescu.

Dominic Fritz și-a reunit duminică susținătorii la evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, desfășurat la șase ani de la câștigarea primului său mandat de primar. Peste 1.000 de persoane au participat, potrivit Radio Timișoara.

Evenimentul a avut loc cu trei zile înainte de data la care este prevăzută încetarea mandatului lui Fritz. Acesta a folosit întâlnirea și pentru un mesaj politic adresat susținătorilor săi.

În discursul susținut la Timișoara, Dominic Fritz a afirmat că intenționează să rămână activ politic și după încetarea mandatului de primar.

Evenimentul a fost promovat sub mesajul „Timișoara. Revoluția continuă”, formulare care a generat și reacția critică a lui Radu Marinescu.

Fritz anunțase anterior că întâlnirea nu este dedicată exclusiv situației sale personale, ci modului în care, în opinia sa, trebuie protejat votul alegătorilor.

Radu Marinescu contestă însă folosirea simbolisticii Revoluției în acest context și susține că sacrificiul celor care au murit în decembrie 1989 nu poate fi comparat cu situația politică și administrativă a lui Dominic Fritz.