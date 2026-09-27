Istoricul rus Iuri Dmitriev, în vârstă de 70 de ani și condamnat la 15 ani de închisoare, a fost transferat de urgență din colonia penală în care era încarcerat la un spital penitenciar din Republica Mordovia. Activiștii pentru drepturile omului se tem că starea sa de sănătate s-a agravat și cer ca acesta să fie mutat într-un spital civil, mai bine echipat, potrivit dpa.

Organizația rusă pentru drepturile civile „Za Prava Celoveka” („Pentru Drepturile Omului”) a anunțat că Dmitriev ar fi fost transportat la unitatea medicală după ce a existat suspiciunea că a suferit un accident vascular cerebral. Informația a fost transmisă și de Memorial, organizația pentru drepturile omului laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Un avocat care a încercat să îl viziteze pe Dmitriev nu a primit acces la acesta. Potrivit organizației „Za Prava Celoveka”, avocatul a aflat abia când a ajuns la spitalul penitenciar din Barașevo că istoricul era în viață.

Activiștii pentru drepturile omului au cerut transferarea lui Dmitriev într-un spital municipal, unde ar exista condiții mai bune pentru diagnostic și tratament.

Dmitriev se afla în colonia penală din Mordovia, una dintre regiunile ruse în care funcționează numeroase astfel de unități. Republica Mordovia este situată în zona Volgăi, la aproximativ 500 de kilometri sud-est de Moscova.

Iuri Dmitriev a devenit cunoscut pentru documentarea represiunilor sovietice și pentru cercetările privind victimele lui Iosif Stalin.

În 1997, istoricul a identificat în Karelia, în nordul Rusiei, locul cunoscut ulterior drept Sandarmoh, unde au fost descoperite numeroase gropi comune ale victimelor represiunilor. Potrivit documentelor și cercetărilor istorice, mii de persoane au fost executate acolo în timpul Marii Terori din 1937 și 1938.

Datele cercetate de Dmitriev indică faptul că la Sandarmoh au fost împușcate peste 9.000 de persoane. Printre victime s-au aflat locuitori ai Kareliei, deținuți ai sistemului de lagăre de la Canalul Marea Albă-Baltică și 1.111 deținuți aduși de la închisoarea specială Solovki.

Dmitriev se află în detenție aproape fără întrerupere din 2016. El a fost judecat în mai multe procese în urma unor acuzații privind presupusul abuz asupra fiicei sale adoptive.

În decembrie 2021, un tribunal din Petrozavodsk l-a condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict. Curtea Supremă a Republicii Karelia a menținut ulterior sentința.

Memorial îl consideră deținut politic, iar organizațiile pentru drepturile omului au susținut că dosarul împotriva sa este legat de activitatea sa de cercetare și de documentare a represiunilor sovietice. Uniunea Europeană a cerut în trecut eliberarea lui Dmitriev și a descris condamnarea sa ca fiind bazată pe acuzații pe care le-a considerat nefondate.

Activiștii pentru drepturile omului consideră că pedeapsa severă primită de istoric are și rolul de a-i descuraja pe alți cercetători să continue documentarea crimelor din perioada stalinistă.

Memorial a atras, de asemenea, atenția asupra deteriorării stării de sănătate a lui Dmitriev în perioada detenției.

Jens Siegert, vicepreședinte al organizației din exil Future Memorial, a comentat situația lui Dmitriev într-o postare pe X.

„Iuri Dmitriev va fi următorul deținut politic ucis de sistemul penitenciar rus, sistem (construit) în mod deliberat pe baza torturii”, a scris acesta.

Declarația vine în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția în mod repetat asupra deceselor unor deținuți politici aflați în custodia autorităților ruse.

Printre cazurile invocate în acest context se află cel al liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 într-o colonie penală din nordul Rusiei. În februarie 2026, miniștrii de externe din Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Țările de Jos au anunțat că sunt convinși că Navalnîi a fost otrăvit cu epibatidină, pe baza analizelor efectuate asupra probelor prelevate din corpul său. Consiliul UE a făcut ulterior referire la aceste concluzii și a impus sancțiuni unor persoane despre care a spus că au fost implicate în otrăvirea și moartea lui Navalnîi.

Un alt caz menționat de criticii sistemului penitenciar rus este cel al pianistului Pavel Kușnir. Muzicianul a fost arestat în 2024 și acuzat de „apeluri la terorism” după ce a publicat materiale împotriva războiului din Ucraina pe un canal de YouTube cu puțini abonați.

Kușnir a murit în iulie 2024, într-un centru de detenție preventivă din Birobidjan, în Extremul Orient rus, după ce a intrat în greva foamei și a refuzat și apa. Organizațiile și presa care au relatat cazul au indicat că decesul a survenit în urma unei greve a foamei „uscate”.

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace și cofondatorul publicației Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, a readus recent în atenție situația deținuților politici ruși într-un interviu acordat CNN.

Muratov a prezentat fotografii ale mai multor persoane aflate în detenție, printre care s-a numărat și Pavel Kușnir, și le-a cerut emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner să discute despre eliberarea deținuților politici în cadrul întâlnirilor lor cu Vladimir Putin.

În cazul lui Kușnir, Muratov a prezentat mai întâi o fotografie cu pianistul după încarcerare, iar apoi o imagine cu acesta în sicriu.

Lista persoanelor despre care Muratov vorbește în contextul represiunii politice din Rusia este mult mai lungă și include mai mulți opozanți, activiști și alte persoane condamnate de autoritățile ruse. transmis Jandarmeria Română.