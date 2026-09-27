Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din România a reprezentat „o surpriză uriașă pentru toată lumea” și a spus că autoritățile române trebuie să explice public motivele deciziei și să prezinte dovezile pe care aceasta s-a bazat.

Portman a spus că investigația privind campania masivă desfășurată pe TikTok era de înțeles în contextul schimbării neașteptate a rezultatului față de estimările inițiale.

Ambasadorul britanic a relatat momentul în care a urmărit evoluția rezultatului după închiderea urnelor.

„Ei bine, cred că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România a fost, în mod clar, o surpriză uriașă pentru toată lumea. Cât de diplomatic sună asta? Îmi amintesc că mă duceam la culcare, uitându-mă la sondajele de la ieșirea de la urne și gândindu-mă: «Este exact rezultatul la care ne așteptam». Apoi, câteva ore mai târziu, a apărut această schimbare incredibilă. Așadar, cred că a fost de înțeles faptul că acea campanie masivă și neașteptată de pe TikTok a fost investigată. Am avut încredere că autoritățile și guvernul României vor adopta abordarea pe care au ales-o.”

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat procesul electoral pentru alegerea președintelui României și a decis reluarea acestuia. Hotărârea a făcut referire la informațiile declasificate privind desfășurarea procesului electoral.

Portman a spus că, dincolo de investigațiile desfășurate, autoritățile trebuie să explice populației motivele care au stat la baza anulării scrutinului.

„Și cred că este foarte important să explicați publicului motivele acestei decizii, precum și să prezentați dovezile care au stat la baza ei.”

Anularea alegerilor și posibilele ingerințe externe continuă să fie analizate public. Președintele Nicușor Dan a spus recent că Administrația Prezidențială pregătește un raport referitor la anularea scrutinului din 2024 și la influența rusă, document care ar urma să explice publicului inclusiv aspectele tehnice.

Ambasadorul a fost întrebat și despre eventuala implicare a Rusiei și despre modul în care aceasta ar fi putut influența societatea românească.

„Nu cred că societatea românească manifestă simpatie față de Rusia. Iar analiza a ceea ce s-a întâmplat în România este o chestiune pe care ar trebui să o explice serviciile dumneavoastră - serviciile de informații și guvernul.”

Giles Portman a vorbit și despre mecanismele prin care circulă dezinformarea, subliniind că narațiunile false pot avea origini diferite.

El a spus că dezinformarea poate fi atât accidentală, cât și deliberată, iar unele mesaje pot fi importate din exterior sau generate în interiorul unei societăți.

Diplomatul a descris fenomenul drept un „ecosistem extrem de complex” și l-a legat de ceea ce a numit „realitatea hibridă”.

În același interviu, Giles Portman a vorbit și despre războiul din Ucraina, pe care l-a descris drept „ilegal, premeditat și neprovocat”.

Ambasadorul a afirmat că, potrivit informațiilor pe care le-a primit, pierderile Rusiei ar fi ajuns la aproximativ 500.000 de militari uciși și la aproximativ 1,5 milioane de morți și răniți. Cifrele reprezintă afirmația diplomatului și nu sunt prezentate drept o estimare verificată independent.

„Prin urmare, acest război durează de prea mult timp. Nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Ceea ce ne dorim, cu adevărat, este să ajungem la o soluție pașnică cât mai curând posibil.”

Portman a spus că Marea Britanie susține eforturile pentru găsirea unei soluții negociate și a vorbit despre poziția exprimată de Volodimir Zelenski privind o încetare a focului.

Întrebat despre condițiile unui eventual acord, ambasadorul britanic a spus că acesta trebuie să fie unul durabil și să nu lase Ucraina fără posibilitatea de a se apăra.

„Un acord de pace trebuie să fie unul de durată. Nu poate fi vorba despre o pace cu orice preț, care să lase Ucraina fără apărare și incapabilă să se apere, permițând Rusiei să se regrupeze și, pur și simplu, să repete acțiunea peste câteva luni sau în decurs de câțiva ani”

Diplomatul a spus că Ucraina trebuie să aibă un rol central în stabilirea condițiilor unei eventuale păci.

„Poporul ucrainean este cel care a suferit, iar Ucraina trebuie să se afle în centrul acestor discuții și, de fapt, să le conducă.”

Portman a vorbit și despre folosirea dronelor și despre experiența acumulată de Ucraina în acest domeniu.

„Modul în care se poartă războiul s-a schimbat radical în ultimii patru ani. Aveți perfectă dreptate să spuneți că Ucraina deține o experiență incredibilă și reprezintă un atu pentru securitatea europeană, atât prin pregătirea sa pentru război și experiența de luptă, cât și prin ingeniozitatea de care dă dovadă în domeniul dronelor.”

Ambasadorul a amintit și misiunile NATO de poliție aeriană desfășurate de RAF în România.

„Va trebui să găsim o modalitate rapidă și eficientă din punctul de vedere al costurilor de a gestiona acest nou tip de război.”

Diplomatul britanic a vorbit și despre importanța strategică a Mării Negre pentru România. El a menționat proiectul Neptun Deep și extinderea portului Constanța, în contextul potențialului economic și energetic al regiunii.

Portman a atras atenția și asupra riscurilor reprezentate de minele marine, dronele navale și atacurile asupra navelor civile.

„De aceea, cred că a fost extrem de important ca Forțele Navale Române să obțină două nave de vânătoare de mine de la Marina Regală Britanică.”

Ambasadorul a vorbit și despre rolul României, Bulgariei și Turciei în securitatea Mării Negre și despre restricțiile impuse prin Convenția de la Montreux în privința accesului navelor militare în strâmtorile turcești.