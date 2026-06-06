Politica

Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor

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Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilorNicușor Dan / Sursă foto: Captură de ecran Youtube
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele Nicuşor Dan a promis, sâmbătă, la Constanța, după ședința cu autoritățile implicate în criza dronelor, că o să avem un raport complet al anulării alegerilor prezidenţiale, într-un termen rezonabil.

Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor

Șeful statului a adăugat că este nerăbdător să închidem acest capitol de istorie recentă. Președintele Nicuşor Dan a precizat că îşi doreşte astfel să avem o „poză mai generală” care să fie mult mai uşor de înţeles de populaţie.

„Şi eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă”, a spus șeful statului.

„Pot să vă spun două lucruri, înainte. Din punct de vedere juridic, chestiunea este clară, adică am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească, şi, în felul ăsta s-a pus într-o situaţie de neechitate faţă de toţi ceilalţi candidaţi. Asta este partea juridică”, a mai spus Nicuşor Dan.

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Nicușor Dan: Îmi doresc să avem o poză mai generală

Acesta a adăugat că avem deja și un raport în ceea ce priveşte influenţa rusă, de acum 7 sau 8 luni, al Parchetului general, în care se dovedeşte că au existat companii ruseşti în spatele acestor acţiuni.

„Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai uşor de înţeles de o categorie largă a populaţiei. Ăsta este scopul meu”, a mai spus Nicușor Dan.

„În loc să dăm nişte demonstraţii A implică B, B implică C care pot să fie, care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Şi când o să dăm poza generală, atunci vă asigur că multă lume o să spună da, avem o influenţă rusă”, a încheiat preşedintele Nicușor Dan.

Curtea Constituțională

Curtea Constituțională. Sursa foto: Arhiva EVZ

CCR a decis, în decembrie 2024, să anuleze alegerile prezidențiale

Reamintim că, pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a decis să anuleze întregul proces electoral, invocând articolul 146 din Constituție.

„Procesul electoral pentru alegerea Președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Preşedintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare”, mai spunea, atunci CCR.

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