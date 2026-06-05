Ședință convocată de Nicușor Dan la Constanța după incidentul din Portul Constanța

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru sâmbătă, la Constanța, o ședință de lucru cu instituțiile responsabile de securitate și apărare, după incidentele produse în Portul Constanța și în largul Mării Negre. Reuniunea are loc în contextul exploziilor provocate de drone marine și vizează evaluarea măsurilor necesare pentru întărirea securității pe litoralul românesc.

Administrația Prezidențială a anunțat organizarea unei reuniuni de lucru dedicate analizei situației generate de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în apropierea litoralului românesc. Ședința este programată să se desfășoare la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare „CALATIS” din Constanța.

La întâlnire vor participa reprezentanți ai instituțiilor care au atribuții în domeniul securității și apărării naționale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, participanții vor analiza circumstanțele în care s-au produs incidentele, impactul acestora asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile care pot fi adoptate pentru consolidarea capacităților de supraveghere, prevenire și reacție la amenințările din zona Mării Negre.

În cursul zilei de vineri, aflat într-o conferință susținută în Muntenegru, Nicușor Dan a declarat că drona care a explodat în Portul Constanța provenea dintr-o operațiune militară desfășurată de Ucraina împotriva forțelor ruse.

„Drona maritimă care a explodat în această dimineață în Portul Constanța a făcut parte, alături de alte active de luptă similare, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra activelor respective ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Pătrunderea acestei drone în spațiul aerian suveran al României reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.” Șeful statului a explicat că informațiile primite din partea autorităților ucrainene au permis luarea unor măsuri preventive înainte de producerea exploziei.

„Informațiile primite în această dimineață de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.”

Președintele a oferit și detalii despre celelalte drone implicate în operațiune, afirmând că toate au ieșit de sub control și s-au autodistrus.

„În acest moment, toate cele patru drone maritime care au ieșit de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, în timp ce alte două drone au explodat la aproximativ 145 km est de Constanța.”

Potrivit declarațiilor făcute de Nicușor Dan, exploziile nu au provocat victime și nici pagube importante.

Președintele României a transmis că, în urma evaluărilor efectuate de autorități, nu mai există riscuri pentru cetățeni sau pentru infrastructura națională.

„Niciuna dintre aceste drone nu a provocat victime sau daune semnificative. În prezent, nu mai există niciun pericol pentru cetățenii români sau pentru infrastructura națională.”