Un nou scandal în politica românească. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că încearcă să abată atenția publică de la problemele reale ale țării prin readucerea în prim-plan a subiectului aderării la zona euro.

Reprezentantul opoziției susține că afirmațiile șefului statului privind existența unei înțelegeri între formațiunile politice sunt complet neadevărate și că România se află departe de îndeplinirea condițiilor economice necesare pentru un asemenea pas.

Senatorul AUR infirmă categoriile declarații ale Cotroceniului legate de sprijinul politic transpartinic pentru moneda unică. Conform acestuia, nu a existat nicio consultare oficială între partide pe această temă, iar invocarea unui consens este doar o strategie de comunicare menită să mascheze dificultățile financiare ale populației.

„Nicuşor Dan a mai găsit o modalitate să facă uitată realitatea crizei dureroase prin care trece întreaga Românie. A inventat un nou subiect: trecerea la euro. Şi l-a inventat minţind. Domnia sa a spus că există un consens între partide privind trecerea la euro. Nu există acest consens. Nicuşor Dan minte. Nici măcar nu a fost o convocare instituţională a partidelor politice, care să poată să-şi spună punctul de vedere. Deci, în primul rând, Nicuşor Dan minte. Nu există acest consens”, a declarat Petrișor Peiu.

Pe lângă lipsa unui dialog politic, reprezentantul AUR argumentează că România nu este pregătită din punct de vedere tehnic și financiar pentru a renunța la moneda națională. În opinia sa, niciunul dintre criteriile de convergență impuse la nivel european nu este îndeplinit în prezent.

De asemenea, parlamentarul a oferit drept exemplu cazul altor state din regiune, susținând că aderarea la zona euro a adus dezechilibre economice importante pentru acestea.

„Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia, toate sunt exemple de ţări care au contraperformat economic. Toate sunt astăzi în urma României. Oameni buni, trebuie să înţelegem un lucru foarte important. Nicuşor Dan începe să devină un pericol pentru România şi pentru economie. Acest om trebuie oprit până când nu va fi prea târziu”, a afirmat senatorul AUR.

Reacția dură a opoziției vine ca urmare a declarațiilor recente făcute de Nicușor Dan. Președintele a susținut anterior că principalele forțe politice au ajuns la o înțelegere privind pașii strategici pe care țara trebuie să îi urmeze în perioada următoare, inclusiv în privința predictibilității bugetare și a pregătirii tehnice pentru moneda unică.

„Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro”, a transmis șeful statului.