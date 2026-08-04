Liderii fotbalului african și-au exprimat susținerea fermă pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, în încercarea acestuia de a obține voturile celor 54 de federații membre de pe continent pentru a-și păstra poziția la conducerea forului mondial, conform Reuters.

Cinci dintre cei mai importanți exponenți ai fotbalului din Africa au emis declarații publice prin care își arată sprijinul față de Infantino, salutând decizia liderului FIFA de a abandona planul controversat ce prevedea vânzarea unor participații către investitori privați într-o entitate dedicată Cupei Mondiale.

Mesajele de susținere au fost transmise chiar înaintea ședinței Comitetului Executiv al Confederației Africane de Fotbal (CAF), programată pentru ziua de joi. În cadrul acestei întâlniri se va analiza proiectul abandonat care își propunea atragerea a 4,2 miliarde de dolari printr-o nouă structură dedicată drepturilor comerciale.

În timp ce alte mari federații continentale precum cele din Asia, Europa și CONCACAF au anunțat în weekend că nu mai au încredere în conducerea lui Infantino, forul din Africa a păstrat o poziție rezervată. Această decizie îi oferă șefului FIFA o rază de speranță, având în vedere numărul mare de voturi pe care le reprezintă federațiile africane în perspectiva alegerilor din primăvara anului viitor.

Conducerea CAF a comunicat oficial că va analiza propunerea FIFA Forward Enterprise, inițiativă retrasă de Infantino la sfârșitul săptămânii trecute pe fondul presiunilor publice uriașe.

Ordinea de zi a reuniunii africane include și alte subiecte importante, fără să existe însă certitudinea că organismul de conducere al fotbalului african va adopta o poziție oficială tranșantă cu privire la viitorul actualului președinte FIFA.

Membri marcanți din Comitetul Executiv și-au declarat deja sprijinul necondiționat. Printre aceștia se numără vicepreședintele CAF, marocanul Fouzi Lekjaa, alături de colegii din Consiliul FIFA: Hany Abo Rida din Egipt, Hamidou Djibrilla din Nigeria și Ahmed Yhaya din Mauritania.

Un alt mesaj favorabil a venit din partea lui Veron Mosengo-Omba, proaspăt ales președinte al federației din Republica Democrată Congo și fost secretar general al CAF, care a urmat studiile în Elveția alături de Gianni Infantino.

Relația strânsă dintre Africa și actualul președinte are o istorie lungă. În 2016, sprijinul statelor africane a fost decisiv pentru alegerea sa, după ce le-a promis dublarea fondurilor alocate prin programele de dezvoltare.

În prezent, numeroase federații africane depind aproape exclusiv de alocările financiare venite de la FIFA pentru a-și putea desfășura activitatea competițională.

„Problema noastră este cum obținem banii. În prezent, nu avem sponsori. Deci cum vom concura? Cele mai bogate națiuni își pot pregăti jucătorii, pot să aibă infrastructură și echipament, deci nu este o coincidență că aceste țări obțin apoi rezultate. Majoritatea țărilor europene nu au aceste probleme”, a spus Ali Athouman, președintele Federației de Fotbal din Comore.

Situația economică dificilă din multe state africane determină prioritizarea fondurilor publice către domenii esențiale, lăsând sportul pe plan secund.

''Guvernul nostru nu poate să se asigure că are suficiente rezerve medicale în spitale și în același timp să se îngrijească de fotbal. Malawi are nevoie de bani. Malawi are nevoie de stadioane'', a spus Fleetwood Haya, președintele Federației din Malawi.

Sistemul actual de finanțare oferit de FIFA garantează fiecăreia dintre cele 211 federații membre suma de 8 milioane de dolari pentru un ciclu de patru ani, sumă la care se adaugă un grant anual acordat direct de CAF.

În plus, președintele CAF, Patrice Motsepe, și-a reafirmat susținerea pentru Infantino înainte de izbucnirea scandalului privind comercializarea drepturilor Cupei Mondiale.

'„Eu personal îl susțin pe Gianni Infantino. El nu este doar un bun prieten. Este un prieten loial al Africii. Eu am venit dintr-un mediu în care pe oamenii care ți-au fost loiali nu îi lovești pe la spate niciodată'”, a explicat Motsepe.