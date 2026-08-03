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Universitatea Cluj se impune în fața Botoșaniului după o revenire spectaculoasă. Dan Nistor bifează un record istoric în Superligă

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Universitatea Cluj se impune în fața Botoșaniului după o revenire spectaculoasă. Dan Nistor bifează un record istoric în SuperligăSuperLiga. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partida disputată luni seara pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în cadrul etapei a treia din Superliga de fotbal, s-a încheiat cu victoria celor de la Universitatea Cluj. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-1 în fața formației FC Botoșani, după ce au fost conduși la pauză.

Universitatea Cluj se impune în fața Botoșaniului după o revenire spectaculoasă. Dan Nistor bifează un record istoric în Superligă

Prima repriză a aparținut în mare măsură oaspeților, care au pus în pericol poarta adversă în mai multe rânduri. Andrei Dumiter a dat primul semnal de alarmă în minutul 28, când șutul său a fost scos de pe linia porții de Dorin Codrea. Câteva minute mai târziu, în minutul 35, Sebastian Mailat a lovit bara, pentru ca în minutul 38 Andrei Dumiter să deschidă totuși scorul pentru botoșăneni.

Oaspeții puteau intra la cabine cu un avantaj mai consistent, însă Dumiter a ratat o ocazie uriașă în minutul 44, rămas singur cu portarul Ștefan Lefter.

Revenire spectaculoasă pentru U Cluj în repriza secundă

Ardelenii au ieșit mult mai deciși de la cabine și au reușit să restabilească egalitatea în minutul 50. Alibek Aliev a transformat un penalty acordat după un henț comis în careu de George Andrei Miron.

Golul victoriei a venit în minutul 74, când Oucasse Mendy a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap, speculând excelent centrarea aceluiași Aliev. Mendy a mai avut două oportunități mari de a mări diferența pe tabelă, în minutele 79 și 90+1, însă nu l-a putut învinge pe portarul advers.

Accidentare serioasă pentru portarul Giannis Anestis

Meciul a fost marcat și de un moment nefericit petrecut încă din minutul 9. Portarul moldovenilor, Giannis Anestis, a fost faultat de Mendy și s-a ales cu o fractură la degetul inelar al mâinii stângi, detaliu observat pe reluările TV.

Performanță istorică pentru Dan Nistor în fotbalul românesc

Luni seara, mijlocașul Dan Nistor a bifat meciul cu numărul 515 în prima ligă din România. Cu această prezență, experimentatul jucător l-a egalat pe Ionel Dănciulescu în topul fotbaliștilor cu cele mai multe meciuri all-time în campionatul intern, conform datelor furnizate de Liga Profesionistă de Fotbal.

sursa: Facebook

Istoricul confruntărilor directe dintre cele două echipe arată o dominare a clujenilor. În cele 15 meciuri disputate până acum în prima ligă, Universitatea Cluj s-a impus de opt ori, FC Botoșani a bifat trei victorii, iar patru confruntări s-au încheiat la egalitate.

Fișa tehnică a meciului

FC Universitatea Cluj - AFC Botoșani 2-1 (0-1) Stadion: Sepsi Arena (Sfântu Gheorghe)

Au marcat: Alibek Aliev (50 - penalty), Oucasse Mendy (74) / Andrei Dumiter (38)

Brigada de arbitri: Arbitru central: Marcel Bîrsan (București) Asistenți: George Bogdan Duță (Bacău), Ionuț-Traian Neacșu (București) Oficial patru: Viorel Flueran (Craiova)

Arbitraj video: Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache (București) Asistent VAR: Andrei Florin Chivulete (București)

Observatori: Florin Hîncu (Brașov) - CCA, Daniel Kassai (București) - LPF

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