Partida disputată luni seara pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în cadrul etapei a treia din Superliga de fotbal, s-a încheiat cu victoria celor de la Universitatea Cluj. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-1 în fața formației FC Botoșani, după ce au fost conduși la pauză.

Prima repriză a aparținut în mare măsură oaspeților, care au pus în pericol poarta adversă în mai multe rânduri. Andrei Dumiter a dat primul semnal de alarmă în minutul 28, când șutul său a fost scos de pe linia porții de Dorin Codrea. Câteva minute mai târziu, în minutul 35, Sebastian Mailat a lovit bara, pentru ca în minutul 38 Andrei Dumiter să deschidă totuși scorul pentru botoșăneni.

Oaspeții puteau intra la cabine cu un avantaj mai consistent, însă Dumiter a ratat o ocazie uriașă în minutul 44, rămas singur cu portarul Ștefan Lefter.

Ardelenii au ieșit mult mai deciși de la cabine și au reușit să restabilească egalitatea în minutul 50. Alibek Aliev a transformat un penalty acordat după un henț comis în careu de George Andrei Miron.

Golul victoriei a venit în minutul 74, când Oucasse Mendy a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap, speculând excelent centrarea aceluiași Aliev. Mendy a mai avut două oportunități mari de a mări diferența pe tabelă, în minutele 79 și 90+1, însă nu l-a putut învinge pe portarul advers.

Meciul a fost marcat și de un moment nefericit petrecut încă din minutul 9. Portarul moldovenilor, Giannis Anestis, a fost faultat de Mendy și s-a ales cu o fractură la degetul inelar al mâinii stângi, detaliu observat pe reluările TV.

Luni seara, mijlocașul Dan Nistor a bifat meciul cu numărul 515 în prima ligă din România. Cu această prezență, experimentatul jucător l-a egalat pe Ionel Dănciulescu în topul fotbaliștilor cu cele mai multe meciuri all-time în campionatul intern, conform datelor furnizate de Liga Profesionistă de Fotbal.

Istoricul confruntărilor directe dintre cele două echipe arată o dominare a clujenilor. În cele 15 meciuri disputate până acum în prima ligă, Universitatea Cluj s-a impus de opt ori, FC Botoșani a bifat trei victorii, iar patru confruntări s-au încheiat la egalitate.

FC Universitatea Cluj - AFC Botoșani 2-1 (0-1) Stadion: Sepsi Arena (Sfântu Gheorghe)

Au marcat: Alibek Aliev (50 - penalty), Oucasse Mendy (74) / Andrei Dumiter (38)

Brigada de arbitri: Arbitru central: Marcel Bîrsan (București) Asistenți: George Bogdan Duță (Bacău), Ionuț-Traian Neacșu (București) Oficial patru: Viorel Flueran (Craiova)

Arbitraj video: Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache (București) Asistent VAR: Andrei Florin Chivulete (București)

Observatori: Florin Hîncu (Brașov) - CCA, Daniel Kassai (București) - LPF