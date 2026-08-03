CET Grozăvești a reluat luni producția de energie electrică, prin repunerea în funcțiune a grupului de cogenerare, contribuind cu 30 de megawați la Sistemul Energetic Național, în contextul stării de alertă energetică declarate în România.

Măsura vine în paralel cu eforturile autorităților și ale marilor consumatori industriali de a reduce consumul de energie în orele de vârf.

Compania Electrocentrale București (ELCEN) anunță că repornirea instalației are un rol important în menținerea stabilității rețelei electrice naționale și în asigurarea alimentării cu energie termică pentru București.

În același timp, Guvernul continuă implementarea măsurilor menite să limiteze presiunea asupra sistemului energetic.

Potrivit ELCEN, grupul de cogenerare de la CET Grozăvești produce din nou energie electrică după ce, până în prezent, centrala a funcționat exclusiv pentru prepararea apei calde menajere.

Prin repornirea instalației, centrala va furniza aproximativ 30 de megawați, energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență, considerată esențială pentru funcționarea în siguranță a sistemului energetic.

Reprezentanții companiei au explicat că fiecare capacitate disponibilă contribuie la echilibrarea rețelei într-o perioadă în care consumul și producția trebuie gestionate cu atenție.

„Disponibilitatea fiecărui megawatt în bandă, furnizat prin cogenerare de înaltă eficiență, este esențială pentru menținerea parametrilor de siguranță, echilibru și stabilitate ai rețelei naționale. Intrarea în funcțiune a capacităților dispecerizabile ale ELCEN reprezintă o resursă valoroasă pentru Sistemul Energetic Național”, au transmis reprezentanții companiei.

Pe lângă aportul de energie electrică, CET Grozăvești continuă să asigure energia termică necesară Municipiului București.

ELCEN a anunțat că lucrează și la repornirea CET Progresu, estimată pentru jumătatea lunii august. Noua capacitate ar urma să ofere un plus de flexibilitate atât pentru alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât și pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Conducerea companiei subliniază că măsurile sunt necesare în contextul actual.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel național ne pune în fața unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Național contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor”, au transmis reprezentanții ELCEN.

Reluarea producției la CET Grozăvești face parte dintr-un set mai amplu de măsuri adoptate pentru gestionarea crizei energetice.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Dacia și Ford și-au suspendat temporar producția până la 19 august, decizie care va reduce consumul de energie cu aproximativ 200 MW. Autoritățile poartă discuții și cu alți mari consumatori industriali pentru reducerea voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată.

Obiectivul este menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național și evitarea unor măsuri suplimentare, în cazul în care presiunea asupra rețelei va continua.