Nuclearelectrica a readus în atenție, luni, proiectul reactoarelor modulare mici (SMR), în contextul stării de alertă energetică generate de reducerea producției de energie nucleară și de riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă din cauza debitelor scăzute ale Dunării.

Mesajul companiei a fost transmis în aceeași zi în care Guvernul a anunțat măsuri pentru reducerea consumului de energie în rândul marilor consumatori.

În prezent, cele două reactoare CANDU de la Cernavodă au o capacitate instalată totală de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din producția de energie electrică a României.

Proiectul SMR de la Doicești ar urma să adauge încă 462 MW prin șase reactoare modulare mici, dacă tehnologia dezvoltată de compania americană NuScale va demonstra că este viabilă din punct de vedere comercial.

Într-o postare publicată pe Facebook, Nuclearelectrica a precizat că dezvoltarea reactoarelor modulare mici a fost inclusă în strategia companiei încă din 2019, alături de retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă.

Potrivit companiei, extinderea capacităților nucleare este necesară atât pentru acoperirea consumului de energie pe termen lung, cât și pentru adaptarea sistemului energetic la efectele schimbărilor climatice.

Nuclearelectrica susține că noile politici europene încurajează investițiile în energia nucleară, iar Planul de Acțiune pentru Electrificare al Comisiei Europene prevede sprijin pentru tehnologii nucleare inovatoare, inclusiv reactoarele modulare mici.

Compania afirmă că un program nuclear modern trebuie să combine tehnologiile CANDU, care oferă producție stabilă de energie, cu reactoarele SMR, considerate mai flexibile și capabile să completeze producția în perioadele cu cerere ridicată sau condiții climatice dificile.

Revenirea în prim-plan a proiectului SMR coincide cu măsurile discutate de Guvern pentru limitarea consumului de energie.

Premierul și ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, a anunțat că Executivul pregătește un mecanism prin care marii consumatori ar putea reduce voluntar consumul de electricitate, iar, dacă acest lucru nu va fi suficient, autoritățile iau în calcul și măsuri cu caracter obligatoriu pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național.

Situația este determinată de nivelul foarte scăzut al Dunării, care afectează răcirea reactoarelor nucleare și pune presiune suplimentară asupra producției de energie.

Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești a fost recent analizat și de Corpul de control al prim-ministrului, care a verificat modul în care Nuclearelectrica a implementat investiția în perioada octombrie 2025 – martie 2026.

Raportul a semnalat întârzieri în derularea proiectului, creșteri ale costurilor față de estimările inițiale și aspecte privind colaborarea dintre partenerii implicați.

În urma raportului, Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclearelectrica, a solicitat convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru analizarea concluziilor. Ședința este programată pentru 10-11 septembrie.

Totodată, conducerea Nuclearelectrica a transmis acționarilor un punct de vedere privind constatările Corpului de control, iar partenerul Nova Power&Gas a precizat că este dispus să răscumpere terenul de la Doicești dacă autoritățile vor decide renunțarea la proiect.

Proiectul de la Doicești prevede înlocuirea fostei termocentrale pe cărbune cu șase reactoare modulare mici dezvoltate pe tehnologia americană NuScale, cu o capacitate instalată totală de 462 MW.

Potrivit estimărilor prezentate de partenerii proiectului, centrala ar avea o durată de viață de peste 60 de ani și ar genera aproximativ 4.000 de locuri de muncă în diferite etape ale dezvoltării: circa 200 permanente, aproximativ 1.500 în perioada construcției și alte 2.300 în producția și asamblarea componentelor, alături de investiții în industrii conexe.