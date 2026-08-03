Executivul de la Chișinău a dispus verificarea riguroasă a modului în care au fost emise invitațiile și vizele de intrare pentru o delegație a guvernului taliban din Afganistan. Măsura vine în contextul în care regimul de la Kabul se află sub sancțiuni internaționale, iar prezența reprezentanților săi pe teritoriul moldovean a provocat reacții la nivel înalt.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că, în paralel cu ancheta privind circumstanțele acordării vizelor, a fost inițiată și o revizuire a procedurilor interne folosite pentru transmiterea unor astfel de invitații oficiale.

Reprezentanții diplomatiei de la Chișinău au confirmat că membrii unei delegații din cadrul Ministerului Agriculturii din Afganistan au obținut vize de intrare în țară. Cu toate acestea, autoritățile au subliniat că nu vor exista întrevederi bilaterale și niciun alt tip de contacte oficiale între reprezentanții guvernului moldovean și membrii acestei delegații.

Conform precizărilor oferite de autorități, vizita ar fi fost inițiată în urma unor discuții purtate de producători agricoli locali cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Tema centrală a acestor convorbiri a vizat posibilitatea efectuării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, o regiune care se confruntă în prezent cu o criză gravă privind securitatea alimentară.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a ținut să clarifice statutul celor sosiți în țară și poziția oficială a statului față de regimul de la Kabul.

„Precizăm că delegația care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale. În același timp, menționăm că Republica Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan”, transmite MAE de la Chișinău.

Informațiile despre prezența reprezentanților afgani pe teritoriul moldovean au apărut inițial în presa din Kabul. Publicația afgană de limbă engleză The Kabul Tribune a relatat că o delegație la nivel înalt din partea Ministerului Agriculturii, Irigării și Zootehniei, aflat sub controlul talibanilor, s-a deplasat în Republica Moldova în baza unei invitații oficiale transmise de executivul de la Chișinău, având ca scop extinderea cooperării tehnice și practice.

Sursele de la Kabul au menționat că delegația este condusă de Sadr Azam Osmani, viceministrul pentru agricultură și zootehnie, iar vizita este programată să se desfășoare până pe data de 7 august.

Jurnaliștii afgani au mai susținut că reprezentanții de la Kabul ar urma să poarte discuții cu oficialii moldoveni privind extinderea colaborării în domeniul cercetării agricole, protecției plantelor și implementării de tehnologii moderne.

„Afganistanul și Moldova au potențial de cooperare în domeniul dezvoltării agricole. Domeniile de colaborare posibilă includ schimbul de experiență în cercetarea și inovarea agricolă, combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor, adoptarea tehnologiilor agricole moderne și creșterea producției agricole”, se arată în comunicatul de la Kabul.

Instabilitate la conducerea Ministerului Agriculturii

Această situație intervine într-un moment de tranziție la nivelul conducerii sectorului agricol din Republica Moldova. În prezent, portofoliul de ministru al Agriculturii este vacant.

Radu Musteața, cel care fusese numit la conducerea ministerului în cadrul noului cabinet condus de Vasile Tofan, și-a prezentat demisia pe 24 iulie, la doar două zile de la învestire. Până în acest moment, autoritățile de la Chișinău nu au desemnat un înlocuitor pentru acest post.