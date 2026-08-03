Autoritatea rusă pentru concurență a deschis un caz împotriva Apple, după ce compania americană nu a respectat un avertisment privind preinstalarea aplicației de mesagerie MAX și a magazinului de aplicații rusesc pe dispozitivele sale, potrivit agenției de presă de stat RIA și Reuters.

Decizia marchează o nouă etapă în disputa dintre Moscova și gigantul american din tehnologie, pe fondul eforturilor autorităților ruse de a impune utilizarea serviciilor digitale dezvoltate la nivel național.

Cazul este important deoarece poate duce la sancțiuni împotriva Apple și reflectă politica Rusiei de a consolida controlul asupra ecosistemului digital.

Serviciul Federal Antimonopol din Rusia (FAS) susține că Apple nu s-a conformat unui avertisment anterior prin care i se solicita să asigure preinstalarea aplicației de mesagerie MAX și a magazinului de aplicații rusesc pe dispozitivele comercializate în țară.

În urma neconformării, autoritatea a decis să deschidă o procedură oficială împotriva companiei. Reuters notează că informația a fost făcută publică luni prin intermediul agenției de presă RIA.

Aplicația MAX este promovată de autoritățile ruse drept alternativa națională la serviciile occidentale de mesagerie.

În ultimii ani, Moscova a accelerat măsurile prin care încearcă să reducă dependența de platformele tehnologice străine și să stimuleze utilizarea serviciilor dezvoltate pe plan intern.

În luna iulie, FAS avertizase deja Apple că riscă sancțiuni dacă nu elimină ceea ce autoritatea considera practici discriminatorii față de software-ul rusesc. La acel moment, instituția estima că amenda ar putea ajunge până la 4 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 52 de milioane de dolari la cursul de atunci.

Cazul împotriva Apple se înscrie într-o serie mai amplă de măsuri adoptate de autoritățile ruse împotriva companiilor tehnologice occidentale. În ultimii ani, Moscova a introdus reguli mai stricte privind funcționarea aplicațiilor și serviciilor digitale, invocând necesitatea protejării suveranității digitale și respectarea legislației locale.

Până în prezent, Apple nu a oferit un răspuns public cu privire la deschiderea procedurii anunțate de autoritățile ruse.