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Tragedie în Moscova. Cel puțin trei persoane au murit și 15 au fost rănite după un incident violent

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Tragedie în Moscova. Cel puțin trei persoane au murit și 15 au fost rănite după un incident violent
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Din cuprinsul articolului

Un incident extrem de grav a avut loc sâmbătă seară în capitala Rusiei, unde o explozie puternică a provocat victime omenești și a mobilizat numeroase echipaje de intervenție. Autoritățile din Moscova au confirmat decesul mai multor persoane și rănirea altora, însă detaliile privind cauza exactă a deflagrației rămân deocamdată neclare, anunță AFP.

Tragedie în Moscova. Cel puțin trei persoane au murit și 15 au fost rănite după un incident violent

Evenimentul s-a petrecut în cursul serii, în apropierea unui local din oraș. Deflagrația s-a produs brusc, luând prin surprindere clienții și trecătorii aflați în zonă. Echipajele medicale au sosit rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor și pentru a transporta de urgență persoanele afectate la spital.

„Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.

sursa captură video

Anchetă în plină desfășurare la Moscova

Poliția din capitala rusă a izolat imediat zona afectată pentru a permite anchetatorilor să strângă probe și să determine circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia. Până la acest moment, oficialii nu au avansat vreo ipoteză clară privind cauza incidentului, luând în calcul mai multe scenarii, de la o posibilă acumulare de gaze la alte cauze de natură tehnică sau intenționată.

Starea unora dintre cei 15 răniți este una gravă, iar medicii moscoviți depun eforturi intense pentru a le salva viețile. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să revină cu detalii oficiale pe măsură ce investigația face pași importanți pentru a descoperi amănuntele esențiale ce duc către autorii atentatului.

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