Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unei lovituri aeriene de o violență extremă în cursul nopții. Un atac rusesc executat cu rachete balistice a provocat pierderi umane grele și distrugeri materiale semnificative în mai multe zone din oraș.

Autoritățile și serviciile de urgență au actualizat treptat datele despre victimelor pe măsură ce operațiunile de salvare au avansat. „Nouă persoane au fost ucise şi alte 23 rănite în urma unui atac rusesc cu rachete balistice”, conform AFP.

Conform raportărilor oficiale oferite sâmbătă dimineață, echipele de intervenție au acționat în mai multe cartiere afectate de suflul explozilor și de incendiile izbucnite ulterior.

Printre cele mai afectate zone se numără districtul Solomianski, unde un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost parțial distrus de impact și a luat foc, provocând moartea a două persoane. De asemenea, în districtul Darnitski au fost înregistrate șapte victime, fiind raportat un incendiu puternic la o clădire administrativă. Martorii oculari și jurnaliștii aflați la fața locului au descris momente de panică, cu serii succesive de explozii puternice care au declanșat alarmele mașinilor din întreaga zonă.

În contextul în care Rusia își intensifică bombardamentele strategice, apărarea împotriva rachetelor balistice a devenit o necesitate vitală pentru Ucraina. Aceste muniții sunt deosebit de greu de interceptat și neutralizează doar cu tehnologie de înaltă precizie.

În ciuda urgenței de pe front și a discuțiilor diplomatice intense, poziția Statelor Unite rămâne rezervată în privința transferului de tehnologie militară critică.

Deși anterior fusese luată în calcul posibilitatea ca Ucraina să primească permisiunea de a fabrica local sisteme antirachetă Patriot, președintele american Donald Trump a adoptat un ton mult mai precaut în ultimele declarații publice.

După întrevederea avută recent la Washington cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, șeful statului american a nuanțat abordarea administrației sale, care „şi-ar dori să aibă Patriot şi şi-ar dori să aibă şi (rachete) Tomahawk”.

Donald Trump a subliniat că astfel de echipamente reprezintă tehnologie militară de vârf și că orice decizie privind transferul lor necesită o analiză extrem de riguroasă. „Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenţi înainte de a lăsa pe cineva să le producă.”

Liderul de la Casa Albă a precizat că un acord final nu a fost încă semnat și că discuțiile rămân deschise, arătându-se ezitant în privința acordării unei aprobări definitive pentru Kiev. Rachetele Patriot rămân singurele echipamente capabile să doboare eficient rachetele balistice folosite de armata rusă.