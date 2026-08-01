Două autoturisme au fost implicate sâmbătă într-un accident produs pe Valea Oltului, în orașul Călimănești, județul Vâlcea. Două persoane au fost rănite în urma impactului, una dintre victime rămânând încarcerată, iar cealaltă fiind proiectată pe carosabil. Centrul Infotrafic anunță că circulația a fost oprită pe ambele sensuri, în timp ce valorile de trafic au început să crească.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme”, anunţă, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

În urma coliziunii au rezultat două victime. Una dintre acestea a rămas încarcerată în autoturism, iar cealaltă a fost aruncată pe partea carosabilă.

Traficul rutier a fost oprit în ambele direcții pe sectorul afectat al DN 7. Potrivit estimărilor inițiale, circulația urma să fie reluată în jurul orei 10:00.

Accidentul s-a produs în contextul în care pe Valea Oltului sunt aplicate și restricții de circulație în perioada 1-31 august 2026. Măsurile vizează mai multe sectoare din Defileul Oltului, unde echipele desfășoară lucrări pentru stabilizarea versanților și reducerea riscului de căderi de pietre pe carosabil.

Circulația este restricționată de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu pot traversa sectoarele afectate în timpul intervențiilor. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat prelungirea restricțiilor după ce lucrările destinate protejării versanților nu au putut fi finalizate înainte de începutul lunii august.

Echipele montează plase de siguranță și bariere de retenție pe mai multe porțiuni ale DN 7, între Călimănești și Câinenii Mari. Intervențiile au loc în zone în care versanții sunt alcătuiți din roci friabile și instabile. În aceste condiții există riscul ca bucăți de piatră să se desprindă și să ajungă pe șosea.

Lucrările trebuie continuate până la finalizarea operațiunilor de punere în siguranță, întrucât eventualele căderi de pietre pot provoca accidente grave.

Prelungirea măsurilor a fost stabilită pe baza avizului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră. Restricțiile sunt valabile între 1 și 31 august 2026, pe următoarele sectoare ale DN 7: km 198+200 – 207+000, km 216+000 – 219+000 și km 224+000 – 227+300.

Sectorul cuprins între km 228+000 și km 233+200 nu mai este supus măsurilor, după finalizarea lucrărilor de rănguire și de protejare a versanților.

Restricțiile sunt aplicate de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30. Duminica și în zilele de sărbătoare legală, traficul se desfășoară fără aceste limitări.

Autovehiculele de peste 7,5 tone nu pot circula pe sectoarele vizate în timpul lucrărilor. Pentru vehiculele cu o masă de până la 7,5 tone, circulația poate fi limitată sau oprită temporar, în funcție de intervențiile realizate și de situația din teren.

În zonele de șantier, traficul se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, sub coordonarea piloților de circulație. În anumite etape pot fi impuse și opriri temporare, pentru ca lucrările să fie executate în siguranță.

DRDP Craiova le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului aflat în zonele de lucru. Măsurile au fost introduse pentru limitarea riscului de căderi de pietre și pentru protejarea participanților la trafic.