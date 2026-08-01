Pentagonul intenționează să transfere în cursul anului viitor conducerea comandamentului din Germania care coordonează livrările de armament și instruirea militarilor ucraineni către un alt stat membru NATO, potrivit informațiilor publicate de Politico. Oficialii americani susțin că schimbarea nu va afecta sprijinul militar oferit Ucrainei și nici ritmul livrărilor de echipamente.

Structura vizată este Grupul de Asistență pentru Securitate – Ucraina, cunoscut sub abrevierea SAG-U, care are sediul la Wiesbaden, în Germania. Potrivit sursei citate, Pentagonul urmărește să renunțe la conducerea acestui comandament, iar responsabilitatea ar urma să fie preluată de un alt aliat din cadrul NATO.

Schimbarea la nivelul Grupului de Asistență pentru Securitate – Ucraina ar urma să aibă loc în cursul anului viitor.

Oficialii americani afirmă că transferul nu va modifica sprijinul militar acordat Kievului și nu va încetini livrările de armament și echipamente destinate forțelor ucrainene.

Comandamentul SAG-U a fost creat în 2022 pentru a coordona asistența militară furnizată Ucrainei. Activitatea sa include atât gestionarea livrărilor de arme, cât și organizarea instruirii militarilor ucraineni.

Structura funcționează în paralel cu misiunea NATO de Asistență pentru Securitate și Instruire pentru Ucraina și are un rol important în coordonarea sprijinului militar oferit de statele occidentale.

Informațiile publicate de POLITICO arată că structura ar putea fi condusă în viitor de un ofițer european sau canadian. Un ofițer american ar urma să rămână implicat în activitatea comandamentului și să ocupe funcția de comandant adjunct.

Reprezentanții Pentagonului au spus că Grupul de Asistență pentru Securitate – Ucraina a fost gândit încă de la început ca o structură temporară.

Potrivit acestora, transferul conducerii face parte dintr-un proces prin care aliații europeni își asumă o responsabilitate mai mare în coordonarea sprijinului militar oferit Ucrainei.

Preluarea conducerii de către un alt stat NATO ar putea diminua implicarea Statelor Unite în coordonarea operațională a acestui mecanism.

Schimbarea nu va însemna însă încheierea sistemului prin care statele occidentale continuă să furnizeze ajutor militar Ucrainei.