Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări meteorologice severe, confirmând că valul de căldură care a cuprins țara se extinde și devine extrem de intens. Meteorologii avertizează că populația din mai multe zone se va confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Valul de aer cald va acoperi treptat întreaga țară, afectând inițial regiunile vestice și nordice, urmând ca ulterior să se extindă puternic spre sud și sud-est.

Fenomenele extreme se vor accentua de la o zi la alta, depășind pragurile critice de confort termic în majoritatea regiunilor de câmpie și podiș.

„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) şi luni (3 august) valul de căldură va fi intens şi va persista în vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţării, iar de marţi (4 august) va fi în extindere şi intensificare în sudul şi sud-estul teritoriului”, anunţă, sâmbătă, ANM.

În zonele de câmpie, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor varia semnificativ în funcție de regiune, pornind de la 26...30 de grade pe litoral și ajungând până la 39...40 de grade în Câmpia de Vest.

Valorile termice se vor menține extrem de ridicate și pe parcursul nopților.

„Nopţile vor fi tropicale (cu minime de 20....25 de grade), la început pe litoral şi local în regiunile vestice, iar din noaptea de marţi spre miercuri în cea mai mare parte a ţării”, precizează ANM.

Pentru intervalul 1 august, ora 10 – 2 august, ora 10, specialiștii au stabilit cod galben în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei.

”Sâmbătă (01 august), în sudul şi vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum şi în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creştere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului şi în sud-vestul Transilvaniei”, a transmis ANM.

În același interval, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se află sub cod portocaliu de caniculă intensă.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 35 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 şi 24 de grade”, arată meteorologii.

Instabilitatea termică și temperaturile sufocante vor continua să creeze probleme și la sfârșitul săptămânii în majoritatea regiunilor vizate.

„Duminică (02 august), în vestul şi sudul Olteniei, în sudul Banatului şi al Transilvaniei, precum şi în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unităţi”, arată meteorologii.

Pe parcursul zilei de duminică, maximele se vor încadra în general între 33 și 37 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în sudul Banatului. Nopțile rămân calde, cu minime ce se vor situa între 20 și 22 de grade.