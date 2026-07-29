Prognoza meteo, 29 iulie. Valul de caniculă revine în forță pe teritoriul României. După o perioadă marcată de ploi și instabilitate atmosferică în ultimele săptămâni, tabloul meteo se schimbă radical la finalul lunii iulie și începutul lunii august, aducând temperaturi extrem de ridicate în majoritatea regiunilor.

Vremea devine deosebit de călduroasă în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, dar și în sudul Moldovei, sudul Transilvaniei și în Dobrogea continentală. În extremitatea vestică a țării se vor înregistra primele zile de caniculă din acest nou val.

Cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, precum și în regiunile estice și nord-estice, în timp ce în restul teritoriului va predomina un cer mai mult senin. Pe parcursul după-amiezilor, cu totul izolat, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali pot apărea ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 35 de grade, izolat, în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20-21 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, în depresiuni se va forma ceață.

În Capitală, vremea se menține călduroasă, cu un cer mai mult senin pe parcursul întregului interval. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Temperatura maximă în București va atinge valorile de 31-32 de grade Celsius, iar minima din timpul nopții se va situa între 15 și 18 grade.

Mijlocul săptămânii aduce o accentuare a fenomenelor de caniculă. În majoritatea zonelor vremea va fi călduroasă, iar în Banat, Crișana, precum și în vestul și sudul Olteniei se va instala canicula. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Averse de scurtă durată și descărcări electrice pot apărea izolat în zonele de munte în timpul după-amiezilor, însă cerul va rămâne predominant senin în restul țării.

Valorile maxime ale temperaturii vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade Celsius, izolat, în Banat și Crișana. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 22-23 de grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse, îndeosebi în vest și sud-vest, noaptea va fi tropicală, iar în depresiuni se pot înregistra condiții de ceață.