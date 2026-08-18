Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat că decizia Curţii Constituţionale privind modificările aduse Legii ANI deschide o discuţie despre principii şi susţine că legea nu trebuie folosită pentru îndepărtarea din funcţie a unei anumite persoane sau pentru sancţionarea unui adversar politic.

Bolojan a a transmis, marți, că decizia CCR este obligatorie, însă efectele acesteia pot fi discutate. El a făcut referire în special la situaţia lui Dominic Fritz, primarul Timişoarei şi preşedintele USR.

„Decizia de ieri a Curţii Constituţionale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuţie despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei”, a scris Bolojan pe Facebook.

Liderul PNL a precizat că face aceste observaţii în legătură cu cazul lui Dominic Fritz nu pentru funcţia ocupată de acesta, ci pentru că, în opinia sa, sunt puse în discuţie principii care ar trebui să se aplice tuturor.

„Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau preşedintele USR, ci pentru că sunt în joc nişte principii care trebuie să fie valabile pentru toţi, indiferent cine suntem şi ce funcţie ocupăm”, a afirmat Bolojan.

El a invocat principiul neretroactivităţii legii şi a pus sub semnul întrebării aplicarea noilor reguli unor situaţii produse anterior intrării lor în vigoare.

„Legea dispune numai pentru viitor. Aşa spune Constituţia. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numeşte retroactivitate?”, a întrebat liderul PNL.

Bolojan a susţinut că legislaţia nu ar trebui modificată pentru a produce efecte asupra unei anumite persoane şi a avertizat asupra riscului ca modificările legislative să fie folosite în conflicte politice.

„Legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcţie o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic”, a transmis premierul interimar.

El a arătat că modificarea legislativă nu a reprezentat o preocupare până când Dominic Fritz nu a devenit vizat de efectele sale.

„Până când Dominic Fritz nu a devenit ţintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă şi, cu atât mai puţin, de azi pe mâine. Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică”, a scris Bolojan.

În acelaşi context, preşedintele PNL a spus că disputele politice nu ar trebui să genereze consecinţe juridice pentru România: „E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”.

Premierul interimar a mai transmis că aşteaptă motivarea deciziei Curţii Constituţionale pentru a vedea dacă poate fi identificată o soluţie legislativă prin care declaraţiile de avere şi de interese ale demnitarilor să fie în continuare publicate: „Aştept motivarea deciziei CCR pentru a afla dacă, totuşi, se poate găsi o formă în care declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor să fie publicate”. El a mai spus că speră ca motivarea să fie publicată rapid, astfel încât Parlamentul să poată modifica legislaţia în conformitate cu decizia CCR, iar noile prevederi să intre în vigoare până la 31 august.

Termenul este important pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, potrivit lui Bolojan: „Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia şi să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani şi credibilitate”.

Curtea Constituţională a stabilit că este constituţional amendamentul introdus în Legea integrităţii la iniţiativa PSD şi AUR, prin care aleşii declaraţi incompatibili sau aflaţi în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat constituţională prevederea potrivit căreia încetarea de drept a funcţiei sau demnităţii publice intervine la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.