Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, miercuri, pentru un vot de susținere a președintelui formațiunii, Dominic Fritz. Decizia vine după hotărârea Curții Constituționale privind modificările aduse legii ANI, care vizează încetarea mandatelor aleșilor locali în cazul constatării incompatibilității sau conflictului de interese.

Decizia Biroului Național a fost anunțată de deputatul USR Ionuț Moșteanu, care a precizat că propunerea privind convocarea Comitetului Politic a fost adoptată cu o largă majoritate.

„Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Național convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susținere pentru președintele partidului Dominic Fritz”, a anunțat Ionuț Moșteanu.

Deputatul USR a transmis că partidul nu va accepta presiuni din exterior și că membrii formațiunii trebuie să rămână uniți în această situație. „Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - față de oamenii care și-au pus încrederea în noi”, a afirmat Moșteanu.

El a mai spus că „metodele securiste nu funcționează cu noi” și și-a exprimat încrederea în colegii săi din partid.

„Am încredere în curajul și spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii și a adevărului”, a mai transmis deputatul USR.

Curtea Constituțională a decis, luni, că este constituțional amendamentul din legea ANI care stabilește încetarea mandatului aleșilor locali în termen de 30 de zile, în cazul în care aceștia se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit prevederilor actului normativ analizat de CCR.

Dispoziția este relevantă în cazul lui Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, întrucât situația sa este legată de o decizie ANI privind un conflict de interese.

Hotărârea CCR permite intrarea în vigoare a prevederii legislative, în cazul în care sunt îndeplinite și celelalte proceduri constituționale pentru promulgarea și publicarea legii.

Dominic Fritz a reacționat după decizia Curții Constituționale și a susținut că hotărârea produce efecte asupra mandatului său de primar. El a afirmat că majoritatea PSD din cadrul CCR a validat ceea ce a calificat drept „un brutal abuz de putere”.

Fritz a mai susținut că, în cazul în care președintele României va promulga legea ANI, mandatul său de primar al Timișoarei va înceta în termen de 30 de zile.

Potrivit lui Fritz, aplicarea noii prevederi ar reprezenta o sancțiune retroactivă pentru fapte care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a legii. „În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat”, a transmis Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei a mai anunțat că intenționează să conteste decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), afirmând că acolo „nu ajung telefoanele din Kiseleff”.

Decizia CCR privind constituționalitatea amendamentului elimină, din perspectiva controlului de constituționalitate, unul dintre obstacolele juridice invocate în cazul modificării legii ANI.

În cazul promulgării și intrării în vigoare a legii, prevederea referitoare la încetarea mandatului în termen de 30 de zile urmează să fie aplicată potrivit condițiilor stabilite de actul normativ.