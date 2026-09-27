Dominic Fritz își încheie mandatul de primar al Timișoarei la 30 septembrie, în urma aplicării Legii integrității nr. 180/2026. Cu trei zile înainte de încetarea mandatului, edilul a vorbit despre plecarea din Primărie în cadrul evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat duminică, la șase ani de la alegerile locale din 2020.

Fritz a criticat modul în care se încheie mandatul său și a spus că simte „o nedreptate uriașă” făcută timișorenilor. La finalul evenimentului, el a cântat „Deșteaptă-te, române”, acompaniindu-se la pian, iar sala a scandat „Timișoara! Timișoara!”.

Primarul Timișoarei a spus că încheierea mandatului nu este un moment obișnuit și a susținut că mandatul primit prin vot în 2020 și 2024 nu se încheie ca urmare a schimbării opțiunii alegătorilor:

„Sigur că există şi tristeţe astăzi. Nu este o zi normală. Mulţi mi-aţi spus că sunteţi revoltaţi pentru că mandatul pe care voi, timişorenii, mi l-aţi dat în 2020 şi în 2024 nu se termină pentru că timişorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal şi neconstituţional, indiferent ce spun ăştia cinci de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Şi de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Simt o nedreptate uriaşă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timişorenilor mei, pentru că ei au votat”, a declarat Dominic Fritz, duminică, în cadrul evenimentului „Timişoara. Revoluţia continuă”.

Dominic Fritz își pierde mandatul în urma aplicării Legii nr. 180/2026. Actul normativ prevede că persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a legii, s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate, conflictul de interese sau averea nejustificată și pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani aferent interdicției le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

În cazul lui Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv constatarea privind conflictul de interese. Prevederea din noua lege referitoare la încetarea mandatelor a fost contestată la Curtea Constituțională, însă CCR a stabilit în august că aceasta este constituțională.

Fritz anunțase încă din august că mandatul său urma să înceteze după 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii și că echipa de viceprimari urma să preia interimar conducerea Primăriei Timișoara.

În discursul de la Timișoara, primarul a susținut că alternativa politică reprezentată de USR constituie, în opinia sa, un pericol pentru vechiul sistem politic: „De 35 de ani politica românească a învăţat să supravieţuiască protestelor, scandalurilor, închetelor timide, încercărilor de reformă. Dar există ceva mult mai periculos pentru vechiul sistem decât toate acestea. Să fim o alternativă politică reală care dovedeşte şi a dovedit că se poate. Asta este pericolul pentru ei. Dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicaţi. Mi-au încetat mandatul cu contorsiunile lor legale, penibile, nu în ciuda succeselor noastre, ci din cauza succeselor noastre”.

Fritz a vorbit și despre modul în care, potrivit acestuia, adversarii politici îl caracterizează pe el și pe colegii săi.

„Ei pot spune despre noi că suntem o pestă, că suntem trădători, că avem nume prea străine, că suntem prea încăpăţănaţi, prea altfel, că nu ţinem furculiţa cum trebuie. Pot să facă astea, chiar în timp ce îşi pregătesc vile de refugiu de milioane în Italia, în timp ce merg la cine cu doamne americane cu bani, complotând împotriva României. Pot să facă toate astea. Pot să construiască orice poveste vor despre noi. Şi pot băga milioane de bani publici în minciunile propagate de televizinile lor”, a afirmat primarul Timișoarei.

Dominic Fritz a spus că plecarea sa din Primăria Timișoara nu înseamnă, în opinia sa, încheierea activității sale politice și a transmis că USR își va continua activitatea.

Dacă cineva şi-a imaginat că scoţându-mă pe mine din Primăria Timişoara mă scoate din luptă, atunci nu a înţeles nimic despre mine. Şi dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înşeală armarnic. Iar dacă cineva crede că Timişoara se va lăsa călcată în picioare, atunci nu cunoaşte acest oraş care a fost ocupat şi umilit şi rănit de multe ori, dar de fiecare dată a revenit cu forţă şi cu determinare şi un spirit de neclintit, a mai transmis Dominic Fritz.

Evenimentul public „Timișoara. Revoluția continuă” a fost organizat de Dominic Fritz și echipa sa, la șase ani de la alegerile locale din 2020. Evenimentul a avut loc duminică, 27 septembrie 2026, la CRAFT, în Timișoara.

La final, Dominic Fritz s-a așezat la pian și a cântat „Deșteaptă-te, române”, acompaniindu-se singur. După momentul artistic, participanții s-au ridicat în picioare și au scandat „Timișoara! Timișoara!”.

Mandatul lui Dominic Fritz încetează la 30 septembrie, iar de la 1 octombrie conducerea interimară a Primăriei Timișoara urmează să fie asigurată de viceprimari, potrivit informațiilor anunțate anterior de edil.