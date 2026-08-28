PreședinteleNicușor Dan a promulgat, vineri, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, votată miercuri de Senat în forma adoptată de Camera Deputaților. Actul normativ este și jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Legea prevede, între altele, încetarea de drept a funcției, demnității publice sau mandatului, la 30 de zile de la intrarea în vigoare, în cazul persoanelor față de care, până la intrarea în vigoare a legii, s-a constatat definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de trei ani aferent interdicției prevăzute de lege. Curtea Constituțională a declarat constituțională această prevedere.

Prevederea îl vizează și pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, care are o decizie definitivă privind un conflict de interese. Fritz a declarat că, prin promulgarea legii, mandatul său va înceta în 30 de zile.

Nicușor Dan a precizat că își menține argumentele formulate în sesizarea de neconstituționalitate transmisă Curții Constituționale.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis președintele.

Șeful statului a explicat că, în alte condiții, ar fi retrimis legea Parlamentului pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că România nu își permite să piardă fondurile europene și că nu poate accepta o nouă afectare a credibilității țării în plan extern. „Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.”

Nicușor Dan a cerut Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze dezbaterile asupra Legii integrității. „Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a transmis președintele.

Dominic Fritz a reacționat după anunțul privind promulgarea legii și a susținut că actul normativ îi va determina încetarea mandatului de primar al Timișoarei.

„Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI cu tot cu amendamentul anti-Timișoara, introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că, în 30 de zile, îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52 de mii de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate”, a transmis liderul USR.

Fritz a făcut referire la cele două sancțiuni pe care le-a primit și care au rămas definitive în instanță, precum și la situația care rezultă în urma noii legi. „Am primit deja două sancțiuni rămase definitiv în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă”, a afirmat Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei a acuzat existența unui abuz și a unei răzbunări politice și a susținut că promulgarea legii reprezintă o încălcare a Constituției.

„Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nicio contorsiune a PSD la CCR nu poate ascunde adevărul. Statul de drept, în România nu mai există”, a transmis Fritz.

Liderul USR a criticat PSD și a susținut că partidul ar utiliza instituțiile statului pentru a-și păstra puterea.

„PSD e un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea. Împreună cu aliații lor din justiție și instituții precum ANI, toți aliniați în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriți resursele României”, a afirmat Dominic Fritz.

El a susținut că, în această situație, miza nu ar fi doar mandatul său de primar, ci și încrederea cetățenilor în posibilitatea schimbării prin administrația publică.

„Pentru asta au nevoie să distrugă nu un om, că nu e despre mine aici, pentru asta au nevoie să distrugă încrederea voastră că se poate altfel. USR e ținta lor, pentru că USR a livrat”, a transmis Fritz.

Acesta a criticat, de asemenea, acțiunile politice îndreptate împotriva miniștrilor USR și a administrației Timișoarei.

„De ce au votat moțiune după moțiune împotriva miniștrilor USR? De ce mobilizează întreaga mașinărie mafiotă a sistemului pentru a scăpa de primarul Timișoarei? Pentru că cel mai mare pericol pentru ei este să vadă cetățenii că da, un politician poate să schimbe lucrurile în bine, poate să aibă rezultate, așa cum eu cu echipa mea am transformat Timișoara”, a declarat Dominic Fritz.