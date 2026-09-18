Președintele Nicușor Dan va participa vineri, 18 septembrie, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Reuniunea va aduce la aceeași masă reprezentanți ai statelor traversate de Munții Carpați, iar România va pune accent pe investiții, schimburi economice și proiecte cu efect direct asupra comunităților.

Nicușor Dan merge în Ucraina la invitația președintelui Volodimir Zelenski, pentru prima reuniune la nivel înalt organizată în cadrul Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Evenimentul este programat în regiunea Ivano-Frankivsk.

Pe lângă summit, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate cooperării dintre țările regiunii. Programul include Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale, dar și discuții privind cooperarea culturală și conservarea naturii.

Forumul Economic reprezintă una dintre componentele principale ale reuniunii din Ucraina. Nicușor Dan va participa la deschiderea lucrărilor alături de Volodimir Zelenski și de ceilalți șefi de stat și de guvern prezenți.

„Președintele României, alături de Președintele Ucrainei și ceilalți șefi de stat și de guvern participanți, vor deschide și lucrările Forumului Economic”, precizează Administrația Prezidențială.

La forum sunt așteptați reprezentanți ai statelor de-a lungul cărora se întind Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina. Lor li se vor alătura și alți participanți implicați în cooperarea regională.

Reuniunea urmărește o mai bună coordonare între țările din regiunea carpatică pentru valorificarea potențialului economic existent.

Printre obiective se numără creșterea atractivității regiunii pentru investiții, promovarea și protejarea patrimoniului cultural și natural, dar și consolidarea coeziunii dintre statele participante.

În cadrul summitului, Nicușor Dan va evidenția poziția României în regiunea carpatică. Țara noastră deține cel mai lung segment al arcului carpatic, iar peste jumătate din suprafața totală a acestui lanț muntos la nivel european se află pe teritoriul României.

Președintele va prezenta poziția României privind modul în care ar trebui să funcționeze o platformă regională dedicată zonei Carpaților.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Bucureștiul va susține o cooperare eficientă și integrată între statele participante, care să completeze proiectele și mecanismele existente.

România va pune accent și pe consolidarea relațiilor de bună vecinătate, dezvoltarea schimburilor economice, atragerea investițiilor în regiune și realizarea unor proiecte care să producă efecte concrete pentru comunitățile locale.