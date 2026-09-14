Investițiile nete realizate în economia națională din România au ajuns la 59,7 miliarde de lei în trimestrul II din 2026, în creștere cu 17,8% în termeni reali față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la lucrările de construcții noi și la investițiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport.

În prima jumătate a anului, investițiile nete au totalizat 100,5 miliarde de lei, cu 11,9% mai mult în termeni reali decât în semestrul I din 2025. Evoluția arată o creștere a investițiilor în economie, susținută în principal de construcții și de achizițiile de utilaje.

Potrivit INS, investițiile nete din trimestrul II au crescut cu 17,8% față de perioada similară a anului trecut. Avansul a fost determinat în special de două categorii de cheltuieli.

Investițiile în lucrări de construcții noi au crescut cu 21,5% în termeni reali, în timp ce cheltuielile pentru utilaje, inclusiv mijloace de transport, au fost mai mari cu 18,1%.

În același timp, categoria „alte cheltuieli de investiții” a consemnat o scădere de 6,9% față de trimestrul II 2025.

Astfel, creșterea totală a investițiilor din perioada aprilie-iunie a fost susținută de proiectele de construcții și de investițiile în echipamente și mijloace de transport, în timp ce celelalte tipuri de cheltuieli au avut o evoluție mai redusă.

Datele INS arată că, în primele șase luni ale anului, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,5156 miliarde de lei.

Comparativ cu semestrul I din 2025, valoarea reprezintă o creștere de 11,9% în termeni reali.

Și la nivelul primelor șase luni, utilajele și lucrările de construcții noi au fost principalele componente care au susținut avansul investițiilor.

Cheltuielile pentru utilaje, inclusiv mijloace de transport, au crescut cu 18,5% în termeni reali, iar investițiile în lucrări de construcții noi au fost mai mari cu 16,9%.

În schimb, categoria „alte cheltuieli de investiții” a înregistrat o reducere semnificativă, de 25,4%, comparativ cu semestrul I din 2025.

Diferența dintre ritmul de creștere din trimestrul II și cel înregistrat în primul semestru reflectă evoluția mai puternică din perioada aprilie-iunie. În trimestrul II, investițiile au avansat cu 17,8% față de anul anterior, în timp ce pentru întregul semestru creșterea a fost de 11,9%.

Datele publicate de INS sunt provizorii și urmăresc evoluția investițiilor nete realizate în economia națională, exprimată în termeni reali. Acest indicator permite compararea evoluției investițiilor prin eliminarea efectului modificărilor de preț.