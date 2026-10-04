Poporul român are o tradiție bogată în privința credințelor populare transmise din generație în generație. De la gesturi mărunte făcute la prima oră a dimineții până la ritualuri complexe respectate în timpul sărbătorilor mari, superstițiile continuă să influențeze viața de zi cu zi a multor persoane. Chiar și în era tehnologiei, foarte mulți români ezită să facă anumite lucruri de teamă să nu atragă ghinionul sau, din contră, caută semne care să le prevestească belșugul.

Printre cele mai răspândite credințe se numără cea legată de pisica neagră. Se spune că dacă un astfel de animal îți taie calea, vei avea parte de o zi plină de ghinion. Pentru a anula efectul negativ, mulți români obișnuiesc să facă trei pași înapoi sau să își schimbe traseul. Originea acestei superstiții provine din Evul Mediu, când pisicile negre erau asociate cu forțele întunecate, însă credința a rămas extrem de puternică până în prezent.

O altă superstiție adânc înrădăcinată este legată de spargerea unei oglinzi. Tradiția spune că acest accident aduce șapte ani de ghinion în casă sau pe plan personal. Explicația populară derivă din ideea că oglinda reflectă nu doar chipul, ci și sufletul omului, iar distrugerea ei afectează echilibrul interior. Pentru a scăpa de ghinion, se recomandă ca cioburile să nu fie privite și să fie adunate cu grijă pentru a fi îngropate sau aruncate într-o apă curgătoare.

Domeniul financiar este plin de credințe populare. Mâncărimea în palma stângă este văzută ca un semn clar că vei primi bani în curând. În schimb, dacă te mănâncă palma dreaptă, este un semn că urmează să dai bani sau să faci cheltuieli neprevăzute. De asemenea, se crede că nu este bine să dai bani din casă în prima zi a săptămânii sau în prima zi a lunii, deoarece vei da bani pe tot parcursul acelei perioade. Tot din motive financiare, mulți evită să lase mătura cu coada în jos sau să așeze geanta pe podea.

Masa este un alt loc încărcat de semnificații. Vărsarea din greșeală a sării pe masă anunță certuri mari în familie. Pentru a preveni conflictul, cel care a vărsat sarea trebuie să ia un praf și să îl arunce peste umărul stâng. Pe de altă parte, deochiul rămâne una dintre cele mai temute stări de rău provocată de priviri invidioase sau de admirație exagerată. Pentru protecție, românii folosesc obiecte de culoare roșie, cum ar fi un fir roșu legat la mână, sau rostesc rugăciuni și descântece specifice.

Superstițiile la români rămân un element fascinant de folclor. Fie că sunt privite cu strictețe sau doar cu o doză de amuzament, aceste credințe populare fac parte din identitatea culturală a comunității și continuă să fie transmise de la o generație la alta.