Prognoza meteo, 21 octombrie. Vremea intră într-un proces de răcire, dar în cea mai mare parte a țării, și mai ales în sud și în sud-est, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă în vest, centru, nord și nord-est vor apărea perioade cu înnorări accentuate, conform ANM.

Potrivit prognozei, va ploua în Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei, local în Crișana și izolat în Banat, iar pe timpul nopții ploile își vor face apariția și în nordul Dobrogei, precum și în nord-estul Munteniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general între 1 și 10 l/mp, dar în nordul Carpaților Orientali și, posibil, în Munții Apuseni se pot atinge local 15…20 l/mp.

În zona montană, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În prima parte a zilei, fenomenul va fi semnalat la altitudini de peste 1500 de metri în nordul și centrul Carpaților Orientali, urmând să se extindă și în restul zonei montane, dar treptat precipitatiile vor slăbi în intensitate și se vor restrânge ca arie. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 1…5 cm, iar izolat, în masivele nordice, acesta poate ajunge la 6…10 cm.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări temporare în Moldova și izolat în celelalte regiuni, unde rafalele vor atinge 40…45 km/h. La munte, în special la altitudini mari, vântul va sufla mai tare, cu rafale de 60…90 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 6 grade în Maramureș și 19 grade în vestul și sudul Olteniei. Pe timpul nopții și al dimineții, minimele vor coborî până la -3 grade în Dealurile de Vest și în depresiuni, iar cele mai ridicate valori nocturne, în jur de 8 grade, se vor înregistra pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

În Capitală, vremea rămâne caldă pentru această dată, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei în București se va situa între 16 și 17 grade, iar minima va coborî la 2…5 grade.