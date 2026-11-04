Ploile încep să se restrângă în România, după o dimineață cu precipitații însemnate în mai multe județe din sud și sud-est. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor continua pe parcursul zilei în anumite regiuni, însă vor avea o intensitate mai redusă. În unele localități, soarele a început deja să apară printre nori.

În cursul dimineții de miercuri, 4 noiembrie, au fost înregistrate cantități de apă de 20-30 l/mp în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București. Pe alocuri, precipitațiile au depășit 35 l/mp.

În același timp, vântul a avut intensificări în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele au atins viteze de 50-70 km/h. La ora 10:00, primele intervale cu soare au fost observate la Brăila, Baia Mare și Iezer.

Meteorologul de serviciu al ANM a explicat, la solicitarea Gândul, cum va evolua vremea în următoarele ore, atât în București, cât și în celelalte regiuni ale țării.

„În cursul zilei de astăzi încă vor mai fi înnorări în majoritatea zonelor. Va ploua în Oltenia, local în Muntenia, unde sunt de așteptat cantități de apă în general de 2 până la 5 l/mp.

Vorbim de o intensitate mult mai mică a ploilor și, izolat, în Moldova și în sudul Banatului, de asemenea, vor fi ploi slabe. În Carpații Meridionali, însă, la altitudini mari vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Vântul va mai prezenta intensificări în sud-estul țării, dar mai ales pe litoral, unde rafalele vor depăși 50-60 km/h.

Însă, după orele prânzului, treptat, vântul va slăbi în intensitate și în aceste zone. Temperaturile maxime în cursul zilei de astăzi se vor încadra în general între 6 și 14 grade. În zona Capitalei contăm pe un cer mai noros, trecător va ploua slab, iar maxima se va situa în jurul valorii de 11 grade”, a spus meteorologul de serviciu al ANM.

Datele ANM arată că miercuri dimineață, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost consemnată la stația meteorologică Iezer, unde termometrele au indicat minus 3 grade Celsius.

La polul opus, cele mai ridicate valori au fost de 10 grade Celsius, înregistrate la Sulina și Constanța.

În București, temperatura era de 7 grade Celsius la aceeași oră, în condițiile în care ploua.

Printre localitățile în care s-au înregistrat 5 grade Celsius s-au numărat Miercurea Ciuc și Suceava. La Baia Mare, Botoșani, Brașov și Oradea au fost consemnate 6 grade.

În alte regiuni ale țării, temperaturile au variat între 7 și 8 grade Celsius. Cerul a fost predominant noros, iar precipitațiile au fost însoțite, în anumite zone, de ceață, fenomen semnalat la Suceava, Vaslui și Brașov.