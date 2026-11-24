Om politic de prim rang, Ionel Brătianu (Ion I.C. Brătianu) a murit subit la 24 noiembrie 1927. La 20 iulie 1927, murise Regele Ferdinand. România Mare își atinsese maximul dezvoltării politice. O dată cu moartea lui Ionel Brătianu, a început declinul politic și diplomatic.

Om politic liberal, Ionel Brătianu s-a născut la 20 august 1864, la Moșia Florica, din ținutul Argeșului, la Ștefănești. A fost fiul cel mare (născut după mica Florica, decedată de mică, fata care a dat numele moșiei) al familiei Ion C. Brătianu și Pia Pleșoianu -Brătianu, sora pașoptistului oltean Nicolae Pleșoianu.

Sora sa, Sabina Cantacuzino și-l amintește pe micul Ionel cum a fost alintat Ion I C Brătianu, ca pe un neastâmpărat. Mai avea ca frați pe Constantin I.C. Brătianu -Dinu și Vintilă I.C. Brătianu.

Ca om politic, Ionel Brătianu adora istoria. Ion Brătianu însă era de altă părere. Țara avea nevoie de căi ferate, poduri, drumuri, deci, școala tehnică de la Paris era de el. După un stagiu militar ca sublocotenent - porucic sau iuncăr, Ionel absolvent al Colegiului Sfântu Sava pleacă la Paris pentru un an pregătitor de franceză. Urma să dea admiterea la Politehnica Franceză unde va intra cu brio.

Ionel Brătianu urcă precum o stea strălucitoare. Deputat de Gorj la 1894, Ministru al Lucrărilor Publice, Ministru de Interne în 1907, lider al PNL la 1909. În Primul Război Mondial, cu greu a fost de acord, ca om politic, să trimită tezaurul BNR la ruși. Ruși pe care i-a urât visceral, iar în 1924 i-a interzis pe comuniști. Totuși, greva tipografilor din 13 decembrie 1918 nu a fost reprimată din ordinul lui. În 1916, l-a blocat pe Octavian Goga care dorea să fie deputat de Romanați. Așa și-a atras o aversiune a acestuia.

Devine de mai multe ori prim-ministru, coordonează politica externă pentru recunoașterea Marii Uniri Este primul om politic al țării. Creează partidul de buzunar Liga Poporului, îl șantajează pe Alexandru Averescu (acesta semnase cu Christian Rakowski acordul de retragere a Armatei Române din Basarabia) și îl scoate la înaintare până în 1922, apoi, e ca premier, conduce din 1922 până în 1926. A scăpat cu bine dintr-o tentativă de asasinat în primul deceniu al secolului XX.

Ca om politic, Ionel Brătianu mai avea un motiv să fie supărat. Considera că rivalul său de idei, Nicolae Iorga, profesorul lui Carol îi croise prost personalitatea. De aceea, era decis să joace partida de șah ca un „Sultan”. Tatăl lui, spiritul vizionar al Unirii și Independenței jucase ca un „Vizir”

În decembrie 1925, Consiliul de Coroană decide! Urma a se convoca o Adunare Constituantă. Regele Ferdinand începuse să fie tot mai slăbit. În anii următori i se va descoperi cancerul la colon care-l va răpune la 20 iulie 1927. Om politic intrasnigent, Ionel Brătianu stăruie pe lângă Regina Maria și o amenință cu Republica. Regele Ferdinand e nevoit să cedeze. Decide să ia decizia scoaterii lui Carol din linia de succesiune. Constituanta urma a se convoca pe 4 ianuarie 1926.

Brătianu și-a făcut jocul. Carol devenea Carol Caraiman. Urma să plece din țară în exil impus. Moștenitorul lui Carol, Principele Mihai urma să fie rege la vârsta majoratului. Se luase în calcul dacă era cazul ca să devină rege minor, să se organizeze o Regență. Fratele mai mic al dezmoștenitului Carol, Prințul Nicolae urma să fie regent. Patriarhul Miron Cristea și Preledintele Înaltei Curți de Casație și Justiție urmau să completeze Regența. Erau prietenii lui Ionel Brătianu.

Regele Ferdinand moare în iulie 1927, iar omul politic Ionel Brătianu cere Regența sub Principele Nicolae. Regina Maria care-l considera primul și cel mai statornic pieten îi cere reabilitarea lui Carol. Brătianu îi spune: „Cucoană, mâine îți proclam Republica, dacă nu te abții!”

În toamna anului 1927, Ionel Brătianu suferă de o durere în gât. Este tratat superficial, are febră, infecția urcă. Este operat de cei mai buni medici, i se face traheoctomie, dar boala ajunge în faza septicemiei. Ionel Brătianu s-a stins din viață, lăsând PNL fără un lider unanim acceptat care să aibă o mână de fier. Era 24 noiembrie 1927. Sunt voci care spun că agenți ruși sau chiar amicii lui Carol l-ar fi contaminat intenționat cu un bacil experimental care i-a fost fatal.

Vintilă I.C. Brătianu s-a născut la București, pe 16 septembrie 1867. A fost cel mai tânăr dintre băieții lui Ion C. Brătianu. S-a specializat în ingineria construcțiilor, la Paris, ca și frații săi. A contribuit la ridicarea Podului Saligny de la Cernavodă, la construcția podurilor peste Argeș și Siret.

A fost poate cel mai implicat dintre frații săi, ca om politic în cariera administrativă. A fost și parlamentar, începând din 1901. În 1897, a condus Regia Monopolurilor Statului. Apoi, a fost secretar general al Ministerului Finanțelor. Ca și unchiul său Dimitrie Brătianu, va conduce Primăria Capitalei, în perioada1907-1910. Aici, s-a preocupat de ceea ce am numi astăzi „dezvoltarea urbană integrată”, dorind să sistematizeze Capitala și să contribuie la ștergerea diferențelor prea vizibile dintre orașul propriu-zis și zona peri-urbană.

În perioada 1927-1928, a condus Guvernul ca Prim-Ministru. A fost al patrulea Prim Ministru din dinastia Brătienilor după Ion C. Brătianu, Dimitrie Brătianu și Ionel Brătianu. În 1927-1930, a condus PNL, întocmai ca bunicul, tatăl și apoi fratele său. Îl mai regăsim la direcția unor bănci private românești dar și în calitate de cenzor și director în cadrul Băncii Naționale a României. A fost poate, cel mai consecvent promotor al politicii economice național-liberale, „Prin Noi Înșine”.

Nu a fost de acord cu „restaurația carlistă” de la 8 iunie 1930, provocând disputa cu nepotul său Gheorghe I.Brătianu care a făcut o secesiune liberală. A decedat la Râmnicu Vâlcea la 22 decembrie 1930.

Singurii frați care să fi avut atâtea portofolii ministeriale, asemeni celor două generații ale Brătienilor, au fost frații Golești, fiii lui Dinicu Golescu.

Ca om politic, Constantin I.C. Brătianu, cunoscut ca Dinu Brătianu s-a născut la Florica pe 13 ianuarie 1866. Era cu aproape 2 ani mai tânăr decât fratele mai mare Ionel Brătianu. Timp de 28 de ani între 1910 și 1938, a fost parlamentar liberal. A fost „finanțistul” familiei, deși specializarea sa a fost de inginer politehnist și inginer de mine, specializări dobândite la București și la Paris. A deținut în 1933, funcția de Ministru al Finanțelor, iar din 1934, a preluat șefia PNL.

A fost un antifascist convins, fiind parte a efortului Opoziției unite de răsturnare prin forță a dictatorului Ion Antonescu. După succesul de la 23 august 1944, a fost Ministru-secretar de stat în Guvernul Sănătescu I, apoi Ministru al Producției de Război în Guvernele Sănătescu II și Rădescu, adică până la 28 februarie 1945.

Ca om politic, el a condus PNL în alegerile din 19 noiembrie 1946, unde rezultatele au fost trucate de comuniști. A asistat neputincios la dispariția Senatului, apoi la alungarea Regelui Mihai. S-a confruntat cu nepotul său, istoricul Gheorghe I. Brătianu, fiul lui Ionel Brătianu care a condus o formațiune desprinsă din PNL. Arestat de Securitate la 5.6 mai 1950, în celebra „noapte a demnitarilor”, a ajuns în temnița de la Sighet, unde s-a stins undeva în cursul anului 1951, grav bolnav. Nu i se cunoaște mormântul.

Drama din 1940 trebuie pusă în directă legătură cu tot ce se petrecuse cu 13 ani mai devreme, în toamna anului 1927, într-o zi de 24 noiembrie.