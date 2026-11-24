Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, susţine că Rusia a sprijinit direct şi indirect candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din 2024. Diplomatul afirmă că nu are îndoieli cu privire la implicarea Moscovei şi consideră că acţiunile desfăşurate în mediul online şi pe alte canale politice au reprezentat un atac la democraţia din România.

Fostul ambasador american a afirmat că, din informaţiile publice pe care le-a analizat şi din discuţiile purtate cu diferite persoane, rezultă că fostul candidat independent ar fi beneficiat de sprijin din partea Rusiei.

„Din ceea ce am citit eu public şi vorbind cu alţii (…) în opinia mea nu există niciun dubiu că, candidatura lui Georgescu a fost susţinută direct şi indirect de ruşi şi a fost un atac la democraţia română, prin reţelele sociale, prin alte lucruri politice”, a declarat, marţi seară, Adrian Zuckerman.

Diplomatul a comentat şi afirmaţiile lui Călin Georgescu potrivit cărora nu ar fi cheltuit bani pentru campania electorală. Zuckerman susţine că, în ciuda declaraţiilor fostului candidat, au existat acţiuni menite să îi susţină candidatura.

„Cu toate astea au fost făcute multe lucruri pentru el prin reţelele sociale şi în alt fel să ajute candidatura”, a afirmat fostul ambasador al SUA.

Adrian Zuckerman a invocat şi discuţiile pe care le-a purtat cu reprezentanţi ai serviciilor din mai multe state, susţinând că aceştia nu au îndoieli cu privire la implicarea Rusiei.

„Cu oamenii cu care am vorbit eu la serviciile europene, americane şi din alte ţări nu există niciun dubiu că asta a fost o operaţie susţinută de ruşi”, a adăugat diplomatul.

Călin Georgescu a candidat independent la alegerile prezidenţiale din 2024 şi a obţinut primul loc după scrutinul din 24 noiembrie, cu 22,94% din voturi.

La 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a României a decis anularea primului tur şi reluarea întregului proces electoral.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a prezentat motivele invocate de CCR pentru această decizie. Potrivit instituţiei, Curtea a identificat trei probleme: avantajul „substanţial” de expunere în mediul online al unui candidat, prin utilizarea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legislaţiei privind finanţarea campaniilor electorale.