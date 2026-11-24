România a înregistrat o evoluție economică importantă în cei aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană (UE), iar salariile au crescut semnificativ în această perioadă. Cu toate acestea, țara noastră a ajuns să fie depășită de Bulgaria la nivelul salariului mediu, deși în urmă cu câțiva ani diferența dintre cele două economii părea greu de recuperat. Subiectul a fost analizat de Lucian Davidescu, editor Standard.ro, în emisiunea „Picătura de Business”, moderată de Radu Preda.

Potrivit discuției, salariul mediu din România a ajuns la aproximativ 1.065 de euro, în timp ce în Bulgaria a urcat la 1.120 de euro. Diferența este de aproximativ 5%, iar această evoluție marchează o schimbare importantă în raportul economic dintre cele două state.

Lucian Davidescu a explicat că avansul economic al României nu s-a reflectat întotdeauna proporțional în veniturile angajaților.

„România are salarii un pic mai mici comparat cu productivitatea, practic”, a afirmat acesta.

Mai mult, jurnalistul a arătat că, atunci când costurile salariale sunt raportate la productivitatea economică, România ocupă o poziție fruntașă în Europa, ceea ce face ca forța de muncă autohtonă să fie atractivă pentru companiile care caută costuri mai reduse.

În opinia sa, problema ține și de modul în care este împărțită valoarea creată în economie între angajați și capital.

Unul dintre cele mai importante progrese ale României în această perioadă este apropierea veniturilor de media europeană.

Radu Preda a amintit că, la momentul aderării, salariul mediu din România reprezenta aproximativ un sfert din media Uniunii Europene, în timp ce în prezent a ajuns la aproximativ jumătate.

Lucian Davidescu a descris evoluția drept una remarcabilă, dar a atras atenția că trebuie luată în calcul și situația economiilor occidentale.

„Este adevărat. Și evoluția este de-a dreptul spectaculoasă, fără niciun dubiu”, a spus acesta.

Editorul standard.ro a explicat că România a reușit să mențină o traiectorie de creștere mai bună decât multe state europene, în timp ce unele economii din vestul continentului au stagnat sau au pierdut teren în ceea ce privește puterea de cumpărare.

Acesta a amintit inclusiv că există regiuni din Franța, Germania și Italia unde nivelul de trai poate fi comparabil cu cel din anumite zone ale României.

Creșterea economică din ultimii ani nu garantează automat continuarea procesului de convergență cu statele dezvoltate din Uniunea Europeană.

Lucian Davidescu a avertizat asupra riscului ca România să piardă ritmul de dezvoltare și să ajungă într-o situație asemănătoare Greciei.

„Noi suntem acum în punctul în care trebuie să găsim soluția pentru a ține în continuare ritmul de creștere ceva mai sus decât cel al Uniunii Europene”, a explicat jurnalistul.

În discuția cu Radu Preda a fost abordată și diferența dintre prețurile din România și cele din restul Europei. Deși unele servicii sunt mai ieftine în țara noastră, produsele comercializate pe piețele europene au adesea prețuri apropiate, în condițiile unei piețe comune.

Davidescu a oferit și exemplul Bulgariei, unde a observat prețuri mai mari pentru numeroase produse întâlnite în aceleași magazine și sub aceleași mărci ca în România.

Un alt indicator discutat în emisiune a fost diminuarea ponderii industriei în economia României. Gradul de industrializare raportat la PIB s-a redus semnificativ în ultimii 20 de ani.

Lucian Davidescu a explicat că această evoluție este legată, pe de o parte, de dezvoltarea sectorului serviciilor, dar și de problemele de competitivitate cu care se confruntă industria.

Prețurile ridicate la energie și concurența importurilor din afara Uniunii Europene pun presiune pe producătorii români.

În acest context, jurnalistul consideră că România trebuie să identifice noi surse de dezvoltare și să nu se bazeze exclusiv pe avantajul costurilor reduse cu forța de muncă.