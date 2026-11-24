Marocul a anunțat oficial, marți, că va ataca hotărârea emisă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) în litigiul generat de finala Cupei Africii pe Națiuni disputată împotriva reprezentativei Senegalului. Oficialii Federației Marocane de Fotbal urmăresc anularea verdictului dat de instanța de la Lausanne, invocând existența unei presupuse nereguli majore care ar fi viciat procesul de arbitraj, conform Reuters.

„Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) a luat act de decizia pronunţată marţi, 24 noiembrie 2026, de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), la Lausanne, în Elveţia, cu privire la recursul introdus de Federaţia Senegală de Fotbal împotriva deciziei Comisiei de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), referitoare la finala Cupei Naţiunilor Africane din 2025. În acest sens, Federaţia Regală Marocană de Fotbal îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că cererea sa nu a fost luată în considerare”, a transmis organizația condusă de Fouzi Lekjaa printr-un comunicat oficial publicat pe platforma proprie.

Reprezentanții fotbalului marocan susțin că imparțialitatea judecății a fost compromisă chiar înainte de anunțarea sentinței finale.

„Aceasta se referea la consecinţele juridice care decurg din practicile care au viciat procedura şi au pus sub semnul întrebării integritatea şi credibilitatea deciziei, în special după ce s-a confirmat că a avut loc un contact între arbitrul german, Ulrich Haas, şi preşedintele Federaţiei Senegaleze de Fotbal, cu 48 de ore înainte de pronunţarea deciziei”, a explicat forul marocan.

Din perspectiva FRMF, această convorbire telefonică purtată între unul dintre cei trei judecători din complet și liderul federației senegaleze reprezintă o încălcare flagrantă a normelor procedurale din cadrul TAS. În consecință, partea marocană este hotărâtă să obțină invalidarea acestei hotărâri și „să iniţieze toate procedurile legale necesare pentru a contesta decizia TAS”.

Potrivit datelor confirmate de jurnaliștii de la RMC Sport, naționala supranumită Leii Atlasului și federația de la Rabat mai dispun de o singură pârghie juridică după pronunțarea de marți a TAS, respectiv deschiderea unei acțiuni la Tribunalul Federal Elvețian.

Este important de subliniat faptul că instanța supremă din Elveția nu are competența de a rejudeca fondul acestui dosar sportiv, rolul său fiind strict acela de a verifica legalitatea și corectitudinea procedurii derulate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În scenariul în care Tribunalul Federal Elvețian va da câștig de cauză apelului formulat de FRMF, dosarul va fi retrimis spre rejudecare într-o nouă procedură de arbitraj, complet separată și independentă de cea încheiată marți.

Prin același mesaj public, care reconfirmă determinarea de a continua bătălia în instanțe pentru adjudecarea trofeului CAN 2025, oficialii FRMF au criticat dur și argumentația pe fond a judecătorilor de la Lausanne.

„Această decizie nu ţine încă seama de necesitatea de a respecta orientarea stabilită prin deciziile recente ale Consiliului Internaţional al Asociaţiilor de Fotbal (IFAB) şi ale Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) cu privire la jucătorii care părăsesc terenul fără permisiunea arbitrului, precum şi de responsabilităţile şi sancţiunile disciplinare care decurg din aceasta”, au conchis reprezentanții federației marocane.