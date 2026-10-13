Ziua de miercuri marchează un moment important pentru Laurențiu Reghecampf în cadrul Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. În atenția comisiei se află litigiul dintre actualul tehnician al echipei FCSB și fostul său angajator, Universitatea Craiova.

Clubul din Bănie l-a reclamat pe antrenor pentru neachitarea clauzei de reziliere, în valoare totală de 200.000 de euro. Cu toate că datoria a fost achitată între timp, dosarul rămâne deschis, iar regulamentele stipulează teoretic sancțiuni extrem de severe, inclusiv excluderea din activitatea fotbalistică, conform gsp.ro.

Situația a început în septembrie 2023, când Laurențiu Reghecampf a decis să se despartă de Universitatea Craiova după doar șapte meciuri disputate pe banca oltenilor. Deoarece nici tehnicianul și nici noul său club de la acel moment, gruparea saudită Al Tai, nu au achitat clauza de reziliere unilaterală de 200.000 de euro, formația alb-albastră s-a adresat comisiilor de specialitate din cadrul federației.

Decizia instanțelor sportive a venit la începutul anului 2024. Reghecampf a fost obligat să plătească suma de 200.000 de euro și a primit interdicția de a profesa în România până la stingerea completă a debitului. La mai bine de doi ani și jumătate distanță de la acel moment, restul de 150.000 de euro a fost achitat de către FCSB pentru a-i permite antrenorului să revină oficial pe banca tehnică în campionatul intern.

Finanțatorul Gigi Becali a declarat pe 25 septembrie că „am plătit azi la Craiova 150.000 de euro”, precizând totodată că a refuzat să acopere suma suplimentară de 17.000 de euro solicitată de olteni drept dobândă. În ciuda viramentului efectuat, procesul nu s-a încheiat automat, următorul termen fiind fixat pentru miercuri, 14 octombrie.

Temeiul juridic analizat este Articolul 85 din Regulamentul Disciplinar, referitor la „refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii”. Conform textului regulamentar, „în cazul în care nici după 2 ani persoana fizică nu și-a executat obligațiile stabilite prin hotărâri definitive și irevocabile ale FRF/LPF/AJF și/sau TAS, va fi exclusă din activitatea fotbalistică”.

Stingerea datoriei în cazul lui Reghecampf s-a produs la mai bine de doi ani și jumătate de la hotărârea inițială. La partida dintre FCSB și Oțelul, prima din acest al treilea mandat al său la echipa roș-albastră, tehnicianul a beneficiat de o dispensă acordată de Școala Federală de Antrenori pentru a putea sta pe bancă.

Aplicarea măsurii extreme de excludere din fotbal este considerată puțin probabilă de către reprezentanții Școlii de Antrenori. Lucian Burchel, șeful instituției, a oferit detalii despre pașii următori: „părțile se vor întâlni la Comisia de Disciplină miercuri. Dacă se validează toată documentația și conflictul este stins, Reghecampf va primi viza de contract și badge-ul (n.r. - ecusonul) aferent. În caz contrar, cel mai probabil nu va mai exista dreptul ca dânsul să stea pe bancă”. Burchel a completat că „nu am mai întâlnit un astfel de caz până acum”.

Surse din mediul fotbalistic indică faptul că șansele ca antrenorul să fie sancționat drastic sunt minime, având în vedere că plata a fost înregistrată. La termenul stabilit, comisia ar putea cere doar o confirmare finală din partea clubului din Craiova privind primirea fondurilor. În situația în care documentele atestă stingerea conflictului financiar, dosarul se va închide în favoarea antrenorului, permițându-i acestuia să își desfășoare activitatea fără alte restricții.