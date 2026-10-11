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Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0

Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0Sursa foto: Facebook/ Laurenţiu Reghecampf
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Echipa FCSB a obținut sâmbătă seara o victorie importantă în Superligă, impunându-se cu 1-0 în fața formației Oțelul Galați, pe Arena Națională, în etapa a 11-a a campionatului.

Debut cu victorie pentru Reghecampf, pe banca FCSB

Succesul marchează debutul cu dreptul al lui Laurențiu Reghecampf în noul său mandat pe banca tehnică a bucureștenilor și pune capăt unei serii de cinci etape fără victorie.

Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți, dar fără goluri. Pădurariu a avut o oportunitate importantă în minutul 18, când a trimis mingea peste poartă.

FCSB și Oțelul Galați au intrat la vestiare cu scor alb

Zece minute mai târziu, Cisotti a încercat să înscrie cu o lovitură de cap, însă portarul gălățenilor, Dur-Bozoancă, a reținut mingea. În minutul 37, Andre Duarte a ratat și el ținta, astfel că cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, 0-0.

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Oțelul Galați a fost aproape de deschiderea scorului imediat după pauză. În minutul 50, Pedro Nuno a șutat periculos, dar Ștefan Târnovanu a intervenit excelent și a respins mingea în bară.

fcsb otelul

fcsb otelul / foto: FB

Cartonaș roșu acordat lui Habib Sylla

Partida s-a schimbat patru minute mai târziu, când Habib Sylla a fost eliminat. Inițial, fundașul primise al doilea cartonaș galben pentru un fault, însă, după consultarea sistemului VAR, arbitrul Cătălin Roman a decis să îi acorde cartonaș roșu direct.

Profitând de superioritatea numerică, FCSB a reușit să înscrie în minutul 65. Introdus pe teren în minutul 57, Alexandru Stoian a finalizat acțiunea după pasa decisivă oferită de Valentin Crețu.

Gazdele au mai avut o oportunitate de a-și majora avantajul, însă Korenica a trimis pe lângă poartă. Scorul dintre FCSB și Oțelul Galați a rămas 1-0 până la final.

În urma victoriei, FCSB a ajuns la 15 puncte și ocupă locul al șaptelea în clasament. Oțelul Galați rămâne cu 10 puncte, pe poziția a 14-a.

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