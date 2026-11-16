Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, intenționează să îl contacteze din nou pe Gigi Becali, după ce a locuit aproape nouă ani într-o garsonieră pusă gratuit la dispoziție de patronul FCSB. În prezent, aceasta stă cu chirie alături de soțul și fiul său și se confruntă cu dificultăți financiare. De această dată, motivul pentru care vrea să apeleze la omul de afaceri este dorința băiețelului său, Luca, de a practica fotbalul la FCSB.

Ioana Tufaru s-a mutat într-un apartament cu două camere după ce, la sfârșitul anului 2023, a părăsit garsoniera în care locuise cu sprijinul lui Gigi Becali. În prezent, aceasta își împarte locuința cu soțul său, Ionuț, și cu fiul lor, Luca, în vârstă de 11 ani. Situația financiară a familiei este dificilă, iar problemele de sănătate au complicat și mai mult lucrurile. În urmă cu aproximativ două luni, soțul Ioanei Tufaru a suferit un infarct.

Într-un interviu acordat publicației Click!, fiica Andei Călugăreanu a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină în acoperirea cheltuielilor zilnice. Ioana Tufaru a explicat că atât ea, cât și soțul său sunt pensionați pe caz de boală și primesc pensii minime. Cheltuielile cu chiria și nevoile copilului reprezintă o povară pentru bugetul familiei.

„Ne descurcăm greu, doi pensionari pe caz de boală, cu pensia minimă, stăm cu chirie, copilul e mare, are 11 ani, a început să aibă pretenții… Te cam doare… Stăm cu chirie, la două camere. Copilul e mare și parcă te doare sufletul să-i spui că nu ai, atunci când îți cere ceva. Greu, și cu probleme de sănătate. Soțul meu a făcut infarct acum două luni. Acum este bine, dar este cardiac și trebuie ținut sub control. Știi cum e? Greu, greu!”, a spus Ioana Tufaru pentru Click!. Români prinși în războiul dintre Coreea de Nord și cea de Sud Ce spune Luca Niculescu despre pensii. Declarații în presa străină

Întrebată dacă are în prezent un loc de muncă, aceasta a explicat că problemele medicale nu îi permit să lucreze.

„Nu. Trebuie să stau și din cauza problemelor de sănătate. E greu, foarte greu. Și acum nu se mai fac contracte de patru ore, ca să zici că te duci și muncești patru ore. Și uite așa, foarte greu!”, a răspuns Ioana Tufaru.

Deși familia se confruntă cu dificultăți financiare, motivul pentru care Ioana Tufaru ia în calcul să îl contacteze pe Gigi Becali este legat de fiul său.

Luca își dorește să practice fotbalul la FCSB și i-a cerut mamei sale să îl ajute să își îndeplinească această dorință. Într-un interviu acordat WOWnews, Ioana Tufaru a afirmat că nu a încercat până acum să îl caute din nou pe omul de afaceri, însă ia în considerare posibilitatea de a merge la palatul acestuia.

„Luca m-a zăpăcit să-l duc la fotbal. Nu am îndrăznit, am plecat de acolo de aproape trei ani (n.r. – garsoniera lui Gigi Becali), dar nu e o idee rea, nu se ştie. Îi rămân recunoscătoare toată viața mea pentru cei aproape nouă ani cât am stat la el. O să încerc să-l caut, într-o zi o să merg la palat să vedem ce spune. Deocamdată ne focusăm pe școală, că e din ce în ce mai grea materia”, a spus Ioana Tufaru pentru WOWnews.

Aceasta nu a anunțat că ar fi stabilit deja o întâlnire cu Gigi Becali, ci doar că intenționează să îl contacteze.

Ioana Tufaru a beneficiat în trecut de sprijinul financiar al patronului FCSB, care i-a permis să locuiască fără să plătească chirie într-o garsonieră aflată într-un imobil pe care îl deținea.

Familia a rămas în acea locuință aproape nouă ani, până la sfârșitul anului 2023, când Ioana Tufaru, soțul și copilul lor au fost nevoiți să își găsească o altă locuință.

Ulterior, cei trei s-au mutat cu chirie într-un apartament cu două camere. De-a lungul timpului, fiica Andei Călugăreanu a primit sprijin și din partea lui Mircea Lucescu. Acesta obișnuia să îi ofere bani atunci când revenea în România.

În prezent, Ioana Tufaru se gândește să îi solicite din nou sprijinul lui Gigi Becali, de această dată pentru ca fiul său să aibă posibilitatea de a practica fotbalul la FCSB.